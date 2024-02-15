عمرو وهبة آخر المنضمين لأبطال فيلم المستريحة

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد مع الفنان عمرو وهبة للمشاركة في العمل تمهيدًا لعرضه في 2024.

وكان المخرج عمرو صلاح قد بدأ خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبد القوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

Advertisements

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

حملة #قلوبنا_مع_غزة

وكان الفنان عمرو وهبة قد حرص على التطوع في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لأشقائنا في غزة.

ونشر وهبة فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” وعلق قائلا: "أنا اسمي عمرو وهبه بدعم حملة #قلوبنا_مع_غزة".

وتابع: "النهاردة أنا في الهلال الأحمر المصري بتطوع في تعبئة المواد الإغاثية والطبية اللي رايحة لغزة وبوجه رسالة للجميع لدعم غزة وانهم يتبرعوا بالطريقة اللى تناسبهم واللى يقدروا ".

وكشف الفنان عمرو وهبة في وقت سابق، عن مرحلة طفولته، وكيفية تعامله مع أسرته في تلك الفترة، وسبب مقارنته المستمرة لنفسه مع الآخرين.

وقال عمرو وهبة عبر برنامج أطفال الحياة المذاع على قناة الحياة، وتقدمه سلمى صباحي، أنه أدرك لاحقًا، أن هذه المقارنة لم تكن في صالحه، قائلا: زمان وأنا طفل كنت دايما بقول لأهلي اشمعنى، وبقارن نفسي بالأطفال الآخرين، وكنت بزعل جدًا لحد ما كبرت، وعرفت إن المقارنة بالآخرين ممكن تدمر مستقبلي.

فيما وجه عمرو؛ نصيحة للأطفال بألا يقارنوا أنفسهم بأصدقائهم، لأن ذلك سوف يلهيهم عن ما بين يديهم، مؤكدا حِرصه على عدم التفرقة بين أبنائه وأنه يرفض بشدة ويغضب إذا قاموا بمقارنة أنفسهم بالآخرين، مختتما حديثه بالتشديد على أن هذه الصفة إذا استمر بها الإنسان؛ سوف يخسر مستقبله.