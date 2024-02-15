كيف حطمت بيانات التضخم الآمال بشأن خفض سعر الفائدة، صناع السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي يحذرون من هذا الأمر

يتابع جميع المستثمرين بمختلف دول العالم نتائج بيانات التضخم الأمريكية، ومدى تأثيرها على أسعار السلع والمنتجات والخدمات بكافة دول العالم، وكذلك مصير سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للفيدرالي الأمريكي، وهل يظل متمسكًا بسياسته النقدية المتشددة أم يبدأ في سلسلة الخفض لأسعار الفائدة.

وحطمت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي آمال الكثير من المستثمرين بشأن البدء في تخفيض سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من مارس إلى يوليو الجاري.

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المعدلات التضخمية بنسب أعلى من المتوقع

وأظهرت البيانات الصادرة يوم أمس الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة كان بنسب أعلى من المتوقع خلال شهر يناير، بحيث لم يصل إلى المعدلات المستهدفة التي تدعم قرار الفيدرالي الأمريكي بالتخلي عن سياسته النقدية المتشددة، والبدء في سلسلة خفض أسعار الفائدة.

مؤشرات التضخم، فيتو



ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

وتشير بيانات التضخم إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في جميع المجالات خلال شهر يناير المنقضي على أساس شهري وسنوي، ومن ناحية أخرى ارتفعت المقاييس الأساسية التي تستثنى تكاليف الغذاء والطاقة بأكثر من المتوقع.



تقليل التوقعات الخاصة بقرار خفض سعر الفائدة

ودفعت هذه المؤشرات الاقتصادية المسؤولين بالفيدرالي الأمريكي إلى تقليل الفرص والتوقعات التي كانت تشير إلى البدء في سلسلة الخفض خلال الفترة القادمة، حيث باتت تهدد بإعادة النظر في التمسك بـ السياسة النقدية المتشددة وعدم اتخاذ قرار الخفض قريبًا.



صناع السياسة النقدية يشددون على هذا الأمر

ويشدد صناع السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضرورة تراجع كبير وملحوظ لضغوط الأسعار قبل البدء في عملية خفض أسعار الفائدة، للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، مما دفع الكثير من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين إلى تغيير احتمالاتهم بشأن التخفيض خلال شهر مارس القادم.

تعليق مديرة صندوق النقد الدولي

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أوضحت أن الاقتصاد العالمي يستعد لسيناريو الهبوط الناعم، حيث أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والتخلي عن سياسته النقدية المتشددة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت: "أن تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على المنطقة متزايد، لكن تأثيره على النطاق العالمي الأوسع محدود بشكل واضح، حتى مع تعطل عمليات الشحن في البحر الأحمر، بسبب الاضطرابات التي يمر بها خلال الفترة الحالية، عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية ورد الجانبين الأمريكي والبريطاني عسكريًا على هذه الهجمات".