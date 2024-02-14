"تربية عين شمس" تستعرض تجربتها في التحول الرقمي بمؤتمر مستقبل النظم التعليمية

شارك فريق بحثي بورقة عمل تطبيقية مميزة بقيادة الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس، في المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، الذي أقيم بعنوان "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة".

تجربة كلية التربية في التحول الرقمي

وضم فريق العمل كل من د. هاني يوسف مدير وحدة التعلم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، د. مجدي شعبان مدير وحدة القياس والتقويم، د. مي صالح مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، د. عبد الرحمن ناجي نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومسئول مشروع التخرج، د. نهى حسني عن وحدة التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية، د. نيرمين نتعي رئيس لجنة إعداد الجداول ومنسق مقرر تقنيات المعلومات والاتصال، د. محمد عبد الحفيظ مدير وحدة إدارة الأزمات، د. سمر رجب مدير وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهبة سمير منسق مقرر أساسيات تعليم الكبار ومحو الأمية.

Advertisements

جاءت ورقة العمل تحت عنوان "سياسات إعداد المعلم في ضوء مستجدات التحول الرقمي بين الواقع والمأمول - كلية التربية جامعة عين شمس دراسة حالة".

وتناولت الورقة التطبيقية تجربة كلية التربية بجامعة عين شمس الرائدة في تحقيق التحول الرقمي بكافة الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي تقدمها الكلية، وانقسمت الورقة إلى ثلاثة أقسام، وأشاد الحضور بنجاح تجربة الكلية في التحول الرقمي.