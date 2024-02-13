نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر اليوم ملتقى إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك تحت إشراف إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

انطلاق فعاليات ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار حرص جامعة عين شمس اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة على القيام بدور فعال في تنمية الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة وذلك بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

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ويستمر الملتقى على مسرح كلية التربية فى الفترة من ١٣ حتى ١٥ فبراير الجارى

ويتناول اليوم الأول لملتقى إعداد الكوادر الإعلامية لطلاب الجامعة عددا من الورش التدريبية منها مهارات التواصل والعمل الجماعي ويحاضر بها المدرب أحمد عاطف، العلامات التجارية ويحاضر بها المدرب مصطفى محمد، تعليمات الشركات مع المدرب باسل محمد

ينظم الملتقى اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وتحت الإشراف التنفيذي أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد الجامعة، الطالب مصطفي محمد امين مساعد اللجنة الثقافية، الطالب علي حسن أمين اللجنة الثقافية.