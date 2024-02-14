هل تنجح سياسة واشنطن في مواكبة التطورات على الساحة الدولية؟.. (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (هل تنجح سياسة "واشنطن" الخارجية في مواكبة التطورات على الساحة الدولية).
جاء ذلك بعد أن سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن؛ بسبب اختلاف توجهات الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن كيفية التعاطي مع الأزمة الأوكرانية، فضلًا عن استمرار الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية لإيران على الأهداف الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.