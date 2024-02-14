الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري علي عبده لبحث دعم مبادرة "الرحلة إلى 2030"

وزيرة البيئة والمغامر
وزيرة البيئة والمغامر علي عبده، فيتو

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحالة المصري علي عبده لبحث دعم وزارة البيئة لمبادرة "الرحلة إلى ٢٠٣٠" ولعرض أحدث رقم قياسي سجله المغامر في موسوعة جينيس لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية. 

حيث  تتمثل مهمته في مبادرة "الرحلة إلى ٢٠٣٠" التي دشنها عام ٢٠٢٠  في تشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة وذلك خلال رحلاته بالدراجة الكهربائية لزيارة للمدارس والجامعات والأندية الرياضية  في كل دولة ومدينة يزورها بهدف تعليم وتثقيف  الشباب بعدد من القضايا الملحة ومن أهمها تغير المناخ والبيئة.

Advertisements

وانطلقت رحلة المغامر المصري  الاستثنائية في جمهورية مصر العربية من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ قطع خلالها مسافة تجاوزت ٤٠٠٠كم خلال ٨٥ يوما،  زار فيها ٤٠ مدينة عربية وانتهت في مؤتمر تغير المناخ COP28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر  الماضي مرورا بالمملكة العربية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، محققًا رقمه القياسي الرابع على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصري على عبده قام بتنفيذ جولة مماثلة في مصر أثناء استضافة مؤتمر المناخ ٢٧ زار فيها جميع محافظات مصر ونظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك في إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط  الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة المغامرة تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وجامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28  

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28  يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكدت على دعم وزارة البيئة لمبادرة الرحلة إلى ٢٠٣٠، مشيدة بالإنجازات البيئية التي ساهم في تحقيقها المغامر للوزارة خلال الأعوام السابقة.

ومن جانبه أكد المغامر علي عبده على أنه استنادًا إلى النجاح الذي حققه رحلته إلى COP27 ورحلته إلى COP28، فهو يستعد لـ COP29، رحلة على دراجة كهربائية من دبي إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP29 مرورًا بعدد من الدول العربية.

جديرًا بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقمًا قياسيًا على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقمًا قياسيًا على دراجة نارية، وأكثر شخص في العالم يحقق ارقام قياسية على مركبة كهربائية  وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ ٢٧”، وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.  

البيئة الإمارات العربية المتحدة الشركة القابضة المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر تغير المناخ

مواد متعلقة

للطلاب والموظفين، احذر الجلوس طويلا للوقاية من أمراض القلب

ألواح شمسية تحت الركام، القصف الإسرائيلي يغتال حلم مجد مشهراوي بإنارة غزة

البيئة تشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ على الأنواع المهاجرة بأوزباكستان

مدير بالمفوضية الأوروبية: مصر من أكبر الدول المصدرة للأسمدة للاتحاد الأوروبي بنسبة 40%

وزارة البيئة الفلسطينية: تسرب 700 مليون لتر من المياه العادمة في شوارع غزة

أخبار مصر اليوم.. قرار من التعليم بشأن تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.. والتموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 4 شهور

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن غياب الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

البيئة توقع عقد جمع ونقل المخلفات بشبرا الخيمة والخصوص.. وتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية