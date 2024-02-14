ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بساحة أبوالحجاج

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

حيث نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية ليلة الإسراء والمعراج بساحة سيدي أبوالحجاج وتضمنت عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغانى منها "رحاب الاثربي، عليك صلاة الله وسلامة، اياك نعبدو ما حينا" غناء جماعى، وأغنية "لاجل النبي، القلب يعشق" غناء فردي، تلاها فقرة إنشاد ديني، وسط حشد من الجمهور.

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وأعدت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية" الإسراء والمعراج" بنجع النقباء بالنمسا حيث بدأت بتلاوة القرآن الكريم للشيخ حسين حمزه، أعقبها محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج " تحدث حسن منصور عن الدروس والعبر المستفادة من ليلة الإسراء والمعراج والمنح التى أعطاها المولى عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وايضا المحن التى مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته أثناء الدعوة، أعقب ذلك ابتهالات وإنشاد ديني" يارب صلى على النبي وآله " للمنشد مصطفى السيد، وألعاب ذهنية، ومسابقة ثقافية.

وكذلك أقامت المكتبة أمسية شعرية عن الإسراء والمعراج للشاعر ناصر الدسوقي وألقى قصيدتى" اسري به، درس المحبه "، والشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان " غلطان "، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان" ليلة الإسراء والمعراج"، ألقاها الشيخ البدرى قناوى وتناول خلالها مفهوم الإسراء والمعراج، ورحلة الإسراء والمعراج فى القرآن الكريم وإكرام المولى عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج.