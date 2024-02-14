الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بساحة أبوالحجاج

ثقافة الأقصر تحتفل
ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، فيتو

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

حيث نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية ليلة الإسراء والمعراج بساحة سيدي أبوالحجاج وتضمنت عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت العديد من الأغانى منها "رحاب الاثربي، عليك صلاة الله وسلامة، اياك نعبدو ما حينا" غناء جماعى، وأغنية "لاجل النبي، القلب يعشق" غناء فردي، تلاها فقرة إنشاد ديني، وسط حشد من الجمهور.

Advertisements

وأعدت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية" الإسراء والمعراج" بنجع النقباء بالنمسا حيث بدأت بتلاوة القرآن الكريم للشيخ حسين حمزه، أعقبها محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج " تحدث حسن منصور عن الدروس والعبر المستفادة من ليلة الإسراء والمعراج والمنح التى أعطاها المولى عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وايضا المحن التى مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته أثناء الدعوة، أعقب ذلك ابتهالات وإنشاد ديني" يارب صلى على النبي وآله " للمنشد مصطفى السيد، وألعاب ذهنية، ومسابقة ثقافية. 

وكذلك أقامت المكتبة أمسية شعرية عن الإسراء والمعراج للشاعر ناصر الدسوقي وألقى قصيدتى" اسري به، درس المحبه "، والشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان " غلطان "، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان" ليلة الإسراء والمعراج"، ألقاها الشيخ البدرى قناوى وتناول خلالها مفهوم الإسراء والمعراج، ورحلة الإسراء والمعراج فى القرآن الكريم وإكرام المولى عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر الاسراء والمعراج فيتو اخبار المحافظات محافظة الأقصر ساحة أبو الحجاج الأقصري أبو الحجاج الأقصري

مواد متعلقة

"رياضة الأقصر" تنظم دوري ثقافي بمركز شباب الزينية قبلي

أعضاء نادي التجديف بالأقصر يحققون 24 ميدالية في بطولة كأس مصر

زراعة الأقصر: التغيرات المناخية سبب ظهور الأمراض الفطرية بالقمح

مياه الأقصر: انقطاع عن المناطق التابعة المياه التابعة لمرشح مياه قباح شرق

صحة الأقصر تنفذ ندوة عن التغذية السليمة بالتزامن مع اليوم العالمي للصرع

زراعة الأقصر تستعد لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

منطقة الأقصر الأزهرية تحصد المركز الثاني على الجمهورية في مسابقة كرة السلة

أوقاف الأقصر تشارك في ختم القرآن الكريم بمسجد هاشم بإسنا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية