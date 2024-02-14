الأربعاء 14 فبراير 2024
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أخبار مصر

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

حالة الطقس اليوم،فيتو
حالة الطقس اليوم،فيتو

حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يسود طقس مائل للبرودة  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا.

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عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن معه أيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أن وجود المنخفضين هيعملوا على حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، مع نشاط كبير للرياح، فالعظمى في القاهرة ستكون 20، والصغرى ستكون 12، وستكون على المدن الجديدة من 9 إلى 10 درجات.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع أمطار متوسطة ورعدية على أغلب محافظات الوجه البحري وأيضا محافظة مطروح والإسكندرية ومحافظات مدن القناة، مؤكدة أن ذروة التقلبات الجوية ستكون على مدار يومي الخميس والجمعة. 

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 - 02 - 2024 في مصر

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21


بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 16


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى  18


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 14


نخل: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21


السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25
 

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