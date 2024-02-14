الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بعد عودة الطقس السيئ، تعرف على معدلات تأخير القطارات على الوجهين القبلى والبحري

قطار،فيتو
قطار،فيتو

 ارتفعت تأخيرات القطارات، اليوم الأربعاء، بسبب الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر، الأمر الذي يعيق حركة القطارات. 

وقررت الهيئة القومية للسكك الحديدية عودة حركة القطارات لنفس سرعة القطارات الطبيعة بشكل تدريجى  بسبب  بدء تحسن حالة الطقس.

على صعيد آخر، أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن. 

Advertisements

الهيئة القومية للسكك الحديدية

وشدد وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة. 

وجاءت تأخيرات القطارات كالتالي:

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة  / أسيوط 65 دقيقة

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة. 

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21


بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 16


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى  18


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 14


نخل: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21


السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية للسكك الحديدية السواحل الشمالية الغربية الهيئة القومية للسكك الحديد السواحل الشمالية الشرقية الهيئة القومية للسكك

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية