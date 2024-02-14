الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

"رياضة الأقصر" تنظم دوري ثقافي بمركز شباب الزينية قبلي

جانب من تنفيذ الدوري
جانب من تنفيذ الدوري الثقافي، فيتو

نفذ مركز شباب الزينية قبلي بمحافظة الأقصر، مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للنشء بالمركز، وذلك ضمن خطة نشاط المركز.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب ومحمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية وفريق عمل مركز شباب الزينية قبلي. 

يهدف دوري المعلومات العامة إلى تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة  في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.

Advertisements

 
تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة (دراجتك.. صحتك) حيث يتم إتاحة عدد ١٠٠٠ دراجة بأسعار مدعمة للجمهور.

وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم علي استخدام الدراجات في حياتهم اليومية، من خلال تقديم الدراجات بأسعار مدعمة وبتسهيلات في السداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر فيتو مركز شباب الزينية اخبار المحافظات

مواد متعلقة

أعضاء نادي التجديف بالأقصر يحققون 24 ميدالية في بطولة كأس مصر

زراعة الأقصر: التغيرات المناخية سبب ظهور الأمراض الفطرية بالقمح

مياه الأقصر: انقطاع عن المناطق التابعة المياه التابعة لمرشح مياه قباح شرق

صحة الأقصر تنفذ ندوة عن التغذية السليمة بالتزامن مع اليوم العالمي للصرع

زراعة الأقصر تستعد لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

منطقة الأقصر الأزهرية تحصد المركز الثاني على الجمهورية في مسابقة كرة السلة

أوقاف الأقصر تشارك في ختم القرآن الكريم بمسجد هاشم بإسنا

رئيس مياه الأقصر يتابع مع بنك التنمية الإفريقي مشروع خدمات الصرف الصحي المتكامل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية