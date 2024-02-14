"رياضة الأقصر" تنظم دوري ثقافي بمركز شباب الزينية قبلي
نفذ مركز شباب الزينية قبلي بمحافظة الأقصر، مسابقة دوري ثقافي في المعلومات العامة للنشء بالمركز، وذلك ضمن خطة نشاط المركز.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب ومحمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية وفريق عمل مركز شباب الزينية قبلي.
يهدف دوري المعلومات العامة إلى تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.
تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة (دراجتك.. صحتك) حيث يتم إتاحة عدد ١٠٠٠ دراجة بأسعار مدعمة للجمهور.
وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم علي استخدام الدراجات في حياتهم اليومية، من خلال تقديم الدراجات بأسعار مدعمة وبتسهيلات في السداد.
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