معلومات الوزراء يستعرض تفاصيل مدينة ملوي الجديدة ومشروعات المرحلة الأولى (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (تستوعب 1.4 مليون نسمة.. تفاصيل مدينة ملوي الجديدة ومشروعات المرحلة الأولى).
يأتي ذلك بعد أن تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة بالصعيد على مساحة 19 ألف فدان، حيث تضم مشروعات جنة والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وخدمات ومنطقة صناعية.
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