الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

تموين المنيا يضبط 117 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تموين المنيا،فيتو
تموين المنيا،فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 117 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا أن الحملات الرقابية أسفرت عن 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان- توقف عن التشغيل - اختراق ماكينة مخبز ـ عدم وجود سجلات )، و15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع سلع بأزيد من السعر - ذبح خارج المجازر- غش تجارى- عدم وجود شهادة صحية - بيع سلع مجهولة المصدر)،بالإضافة إلى مخالفتين توقف محطة بنزين عن العمل فى مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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