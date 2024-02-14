الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي للوزارة في الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

اجتماع وزير الصحة،فيتو
اجتماع وزير الصحة،فيتو

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا للاطلاع على الموقف التنفيذي لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالربط الإلكتروني من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الجهات المنفذة المعنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطبيق التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر.

Advertisements

 

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي من ممثلي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي تضمن تقرير مفصل عن معدلات التنفيذ والإنجاز الخاصة بوزارة الصحة والسكان وفقا للخطط الزمنية  التي تم وضعها فيما يتعلق بربط المستشفيات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة وسيارات الإسعاف بالشبكة الوطنية، فضلا عن تسجيل البيانات الخاصة بكل تلك المنشآت وحفظها تمهيدا لتوظيفها واستخدامها فى اتخاذ القرارات المناسبة.

وتابع  "عبدالغفار " ان الوزير وجه فى هذا الصدد بضرورة تحقيق التكامل بين مستشفيات الوزارة والجهات التابعة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات التى تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها.

 

منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية  الموحدة لخدمات الطوارئ

وأضاف "عبدالغفار" ان الوزير وجه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باختيار عدد من المستشفيات التابعة للهيئة ليتم معاينتها وإدخالها  في منظومة التحول الرقمي ضمن الشبكة الوطنية  الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، مشددا  على ضرورة تقييم كل مرحلة من مراحل العمل حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، بما  يعود بالنفع على المنظومة الصحية.

يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق تدفق المعلومات  بشكل لحظي  والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تهدف الشبكة إلى  ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي،  رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشئون المالية والادارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة،، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منن عبدالمقصود الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ القيادة السياسية القطاعات الحكومية بوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: "ما أقدرش أستورد الأنسولين بـ 30 مليون دولار وعندي بديل"

الصحة: ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء

الصحة: الجراحة حل أمثل لعلاج التهاب العظام والمفاصل

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية