الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين “محمد. ع. س” عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل وجهت إليهما تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

Advertisements

وقالت التحقيقات: على إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارًا مهدئًا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدية.

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغ مالي وطبنجة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهل بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول إنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه أبصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها أكدت قيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة البدرشين جنايات البدرشين اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه داخل كمبوند بأكتوبر

تدخل لفض مشاجرة، حبس المتهم بقتل عاطل في حدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية