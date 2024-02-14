الأهلي يخوض مرانه الأخير بالقاهرة اليوم قبل رحلة الجزائر

دوري أبطال أفريقيا، يختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته بالقاهرة صباح اليوم الاربعاء قبل السفر الى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

تطير بعثة الاهلي اليوم الى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية. عمرو السوليه، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء بالقاهرة قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بعد غد الجمعة.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادي إلى الجزائر عصر اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر ىتكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها بعد غد الجمعة المواغ 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2022

وتقابل الأهلي مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

والتقى الأهلى أمام أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وتعادل الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.