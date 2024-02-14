تجديد حبس المتهم بقتل صديقه داخل كمبوند بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه "إسلام" داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات الشهيرة في حدائق 6 أكتوبر، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وكشفت معاينة مسرح الجريمة العثور على جثة لشخص يُدعى «إسلام.ح»، داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق، إذ كان بكامل ملابسه مسجيًا على سجادة بالأرض وبه طعنة واحدة أسفل البطن من الجهة اليسرى.

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أوضحت التحريات أن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين، وهما: «أحمد.س»، و«ماجدة.ع»، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.

قرارات النيابة لكشف غموض جريمة قتل اكتوبر

قرارات عدة أصدرتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة، حيث أمرت بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت برفع البصمات والآثار البيولوجية بالشقة وما عثر عليه من آثار دماء لمضاهاتها بدم المجني عليه وبيان مطابقتها من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

وبعد الفحص والتحري وإجراء التحقيقات تواصلت إلى أن مرتكب الجريمة صديق المجني عليه اندلعت بينهما مشاجرة، فطعنه المتهم ولاذا بالفرار بعد ارتكاب جريمته تاركا جثة صديقه "إسلام" على الأرض وسط بركة من الدماء، ولكن نجحت قوات الأمن في القبض عليه.

وفي حضور ممثل النيابة العامة وتحت حراسة أمنية مشددة، اصطحبت الشرطة المتهم لتمثيل جريمته وإيداعه بعدها الحجز تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة