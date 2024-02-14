الأربعاء 14 فبراير 2024
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رياضة

الدوري الممتاز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري،  تقام، اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز 

مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا اليوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا اليوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء اليوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

عجلة الدوري تدور من جديد 

وعادت عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى امس الثلاثاء، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

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وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

 

وتشهد الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوي بالجولة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..  

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب ٢/٢

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية١/١

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- زد اف سي 19 نقطة
2- إنبي 19 نقطة
3- الاتحاد السكندري 18 نقطة  
4- بيراميدز 17 نقطة
5- طلائع الجيش 17 نقطة
6- سموحة 17 نقطة
7- المصري البورسعيدي 17 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- البنك الأهلي 10 نقاط
15- الإسماعيلي 8 نقاط 
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

 

 

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