دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان نظيره فريق ريال سوسيداد، اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



وتأهل الفريق الباريسي إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند برصيد 11، بينما تصدر سوسيداد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان.



موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.





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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة لقاء باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الإسبان



ويعول بي إس جي على خبرات الاسباني إنريكي في مواجهة أندية الليجا، حيث مر العملاق الفرنسي بالعديد من المحطات الإسبانية في مشواره بأربع بطولات قارية مختلفة، هي دوري الأبطال واليوروبا ليج وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي.

وفي حديقة الأمراء، سيكون ريال سوسييداد، الضيف الإسباني الثامن على باريس، الذي يسعى لفض الاشتباك وترجيح كفته رقميا عندما يستضيف أندية الليجا.

وسبق أن لعب باريس سان جيرمان ضد 7 أندية إسبانية، وهي العملاقين ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى إشبيلية وأتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وراسينج سانتاندير.

واحتفل باريس سان جيرمان بتسعة انتصارات على الإسبان وسط أنصاره في حديقة الأمراء بنسبة نجاح 50%، بينما اكتفى بالتعادل 6 مرات مقابل 3 هزائم أمام برشلونة في 2015 وريال مدريد في 2018 وقبلهما ديبورتيفو لاكورونيا في 2000.

وسجل باريس سان جيرمان 36 هدفا على ملعبه في مرمى الأندية الإسبانية، بينما استقبل 23 هدفا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن رسميًا، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأقيمت قرعة دور الـ16، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لجميع الفرق.



ويواجه برشلونة، حامل لقب الليجا نظيره نابولي بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأسفرت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بفريق لايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.



وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب جوارديولا، كما يلعب بايرن ميونخ، ضد لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "وصيف النسخة الماضية" مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال وصيف البريميرليج نظيره بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وجاءت قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال كالتالي:



بورتو ضد آرسنال

نابولي ضد برشلونة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

آيندهوفن ضد بروسيا دورتموند

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

لايبزيج ضد ريال مدريد

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس.

وتقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)