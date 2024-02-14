قتيل و12 مصابا باقتحام سيارة لغرفة طوارئ مستشفى في تكساس الأمريكية (فيديو)

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بعد أن اصطدمت سيارة بغرفة طوارئ مساء أمس الثلاثاء، في أوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية.



وذكرت خدمات الطوارئ الطبية بمقاطعة أوستن ترافيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيارة اصطدمت بغرفة الطوارئ في مركز سانت ديفيد نورث أوستن الطبي عند حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش).

ويعتقد مسؤولو أوستن أن الحادث الذي أسفر عن جرح 10 إلى 12 شخصا يبدو أنه حادث عرضي، حيث قاد سائق مركبته نحو غرفة الطوارئ، وفقا لمنفذ "كيه في يو إي" الإعلامي المحلي.



وأشارت الشرطة المحلية إلى عدم وجود أي تهديد للعامة، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.



اطلاق نار داخل كنيسة

والأثنين أطلقت امرأة النار باستخدام بندقية طويلة داخل كنيسة كبرى شهيرة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية قبل أن يقوم رجال الشرطة بتحييدها.

وقال تروي فينر قائد شرطة هيوستن في مؤتمر صحفي إن امرأة يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها ترتدي معطفا وتحمل حقيبة، دخلت الكنيسة حوالي الساعة الثانية بعد ظهر أمس مسلحة ببندقية طويلة، ومعها طفل صغير.

وتابع قائد الشرطة أن ضابطين خارج أوقات العمل أطلقا النار على المهاجمة وتوفيت في مكان الحادث، مضيفا أن الطفل الذي يعتقد أن عمره حوالي 5 سنوات، أصيب أيضا وكان في "حالة حرجة".

هوية المرأة أو الدافع المحتمل للهجوم



وأضاف فينر أن رجلا يبلغ من العمر 57 عاما أصيب أيضا بالرصاص في ساقه وهو في حالة مستقرة بالمستشفى.

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة في الساعات التي تلت المأساة، ولم تكشف الشرطة عن هوية المرأة أو الدافع المحتمل للهجوم.

كما أنه من غير المعروف ما هي العلاقة - إن وجدت - التي كانت تربط المرأة بالطفل، ومن أطلق النار عليه وعلى الرجل.

يذكر أن الكنيسة التي استهدفت هي كنيسة ليكوود للواعظ البروتستانتي الشهير جويل أوستين والتي يرتادها بانتظام نحو 45 ألف شخص كل أسبوع، مما يجعلها ثالث أكبر كنيسة ضخمة في الولايات المتحدة، وفقا لمعهد هارتفورد لأبحاث الدين.

ووقع إطلاق النار في الفترة ما بين قداسين في الكنيسة، وقال أوستين إن آثار الهجوم كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير لو حدث خلال قداس الساعة 11 صباحا الأكبر حجما.