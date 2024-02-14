موعد مباراة المقاولون ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف المقاولون نظيره إنبي اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون ضد إنبي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء لحساب الجولة الـ 12.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المقاولون وإنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

حكام مباراة المقاولون وإنبي

ويدير لقاء المقاولون وإنبي طاقم حكام مكون من مصطفي عثمان حكما للساحة، هاني عبدالفتاح وأحمد عادل عبدالفتاح مساعدين، السيد منير حكما رابعا، وائل فرحان لتقنية الفيديو، صبحي العمراوي حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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وتعتبر مباراة إنبي هى الأولى لـ محمد عودة، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون العرب بالدوري المصري، بعدما تولى عودة مسؤولية الفريق خلفًا لشوقي غريب.



ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 18 هدفًا آخر.



وكان المقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خاض معسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بمدينة الإسماعيلية تخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري.

جدير بالذكر أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، حرص على مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة 12 للدوري.

وتواجد المهندس محسن صلاح برفقة المهندس محمد عادل فتحي في المران الختامي للمقاولون أمس الثلاثاء، استعدادا لموجهة إنبي بالجبل الأخضر وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي.

وأكد رئيس نادي المقاولون العرب ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني على تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار مستشهدا بما شهدته بطولة أمم أفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول ولكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.