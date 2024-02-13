الأربعاء 14 فبراير 2024
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رياضة

تعادل مثير بين البنك الأهلي وسموحة في الدوري المصري

مباراة البنك الأهلي
مباراة البنك الأهلي وسموحة، فيتو

الدوري المصري، انتهت مباراة سموحة والبنك الأهلي بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023/2024.

وسيطر البنك الأهلي على مجريات الأمور في الشوط الأول وكان الأكثر خطورة واستحواذا أغلب الفترات، حتى نجح في إحراز هدف التقدم عن طريق ياو أنور في الدقيقة 35، مستغلا كرة عرضية ليقابلها برأسية في شباك الهاني سليمان حارس سموحة، وينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني تفوق لاعبو سموحة وأهدروا أكثر من فرصة محققة وسط تألق لخط دفاع البنك الأهلي وحارس مرماه محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 85، نجح حسام حسن في إحراز هدف التعادل لفريقه سموحة، مستغلا عرضية من الجبهة اليمنى قابلها برأسية قوية، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

 

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

لعب البنك الأهلي مواجهة سموحة بتشكيل جاء كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو 

خط الوسط: محمد فتحي،  أحمد النادري، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور 

فيما تواجد على دكة بدلاء البنك الأهلي كل من: حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، إبراهيم حسن، كريم بامبو، محمد هلال، أمير مدحت، سيرجى اكا، جريندو.

 

تشكيل سموحة ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 

فيما لعب سموحة بتشكيل ضم كلا من: الهاني سليمان، محمد مغربي، إسلام جابر، محمود وحيد، حسام حسن، مصطفى البدري، أحمد خالد، طارق علاء، عمرو قلاوه، دوكوا دود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، بركات حجاج، عبدالرحمن عامر، محمد متولي، لحسن دهدوه، محمد عصام، جاستيك أرثر، عبداللطيف بن قسو، فادي فريد.

 

ترتيب سموحة والبنك الأهلي في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز من 11 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين.

أما البنك الأهلي فيحتل المركز الـ13 برصيد 10 نقاط من 12 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات فقط وخسر 8 مواجهات، وتعادل للمرة الأولى ضد سموحة.

 

عجلة الدوري تدور من جديد 

وعادت عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى اليوم الثلاثاء، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

 

وتشهد الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوي بالجولة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..  

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

تشكيل مباراة سموحة والبنك الأهلي في الدوري المصري

الدوري المصري، سموحة يستدرج البنك الأهلي في الجولة الـ12

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