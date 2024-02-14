طلائع الجيش يتحدى الإتحاد السكندري للوصول إلى صدارة الدوري

الدوري المصري، يلتقي فريقا طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوزةللقفز الي صدارة الترتيب بالدوري الممتاز حيث يحتل الاتحاد السكندري الترتيب الثالث برصيد 18 نقطة والفوز يؤهله للصدارة ونفس الحال لطلائع الجيش الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 17 نقطة



غيابات طلائع الجيش





ويستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الإصابة.

يذكر أن أحمد الشيخ لم يشارك سوى فى مباراة واحدة منذ قدومه من بلدية المحلة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

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ويعاني حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.

كما يغيب المدافع التونسى حسام دقدوق لإصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة والمهاجم عمر السعيد لإصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

وأعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الرابعة عصر غد الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري عودة الأنجولي مابولولو بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا 2023.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح

خط الدفاع: سيف تقا - هشام صلاح - عمرو صالح - أحمد غنيم - إسلام أبو سليمة - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: عمر الوحش - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - فوزي الحناوي - بلال السيد - بيكالي أوبامي - مورو ساليفو - كريم الديب - سطوحي

خط الهجوم: بواتينج - مابولولو. شريف رضا

الاتحاد يكشف موقف رحيل مابولولو وطارق العشري

من ناحية أخرى، أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس الإدارة فوض محمد مصيلحي رئيس النادي، للتحدث حول ملف رحيل الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من الصعب التفريط في مابولولو خلال الشتاء المنتهي، بسبب صعوبة تعويضه ولكن في الصيف المقبل قد يتغير الأمر".

وأضاف محمد أحمد سلامة: "الاتحاد السكندري تأثر بالغيابات أمام سيراميكا كليوباترا، وتواجدهم في بطولة الأمم الإفريقية، والمنافس يمتلك عناصر قوية وكنا نأمل في تحقيق لقب كأس الرابطة".

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد: "هناك ثقة كاملة في طارق العشري المدير الفني ولا توجد نية للإطاحة به، وهناك اتفاق مع المدير الفني على جلب عناصر أجنبية تحت السن لتدعيم الفريق، وهو ما يعني استمرار المدير الفني مدة طويلة داخل النادي".

واختتم: "مجلس الإدارة لا يتأثر بالسوشيال ميديا وهناك تخطيط للعمل داخل النادي، سواء فنيًا أو استثماريًّا خاصةً أننا نملك 19 بطولة تحتاج للموارد المالية".



وتألق مابولولو مع منتخب بلاده بأمم إفريقيا بكوت ديفوار ولفت ألانا إليه بشدة وأصبح محط أنظار واهتمام العديد من الأندية.

الاتحاد السكندري يودع كأس الرابطة

وودع فريق الاتحاد السكندري كأس الرابطة، بعد خسارته من سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الإسكندرية ضمن نصف نهائي كأس رابطة الأندية.

وبتلك النتيجة يتأهل سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس الرابطة، إلى المباراة النهائية لمواجهة طلائع الجيش الذي فاز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

جاء هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 27 عن طريق أحمد قندوسي، بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها القندوسي برأسية قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 30، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه أحمد هاني لاعب سيراميكا بعد العودة لتقنية الفيديو، في ظل لمسه الكرة بيده متعمدًا ومنعه انفرادًا تامًّا للاتحاد.

فيما ودع منتخب أنجولا بقيادة مابولولو كاس الأمم الإفريقية علي يد منتخب نيجيريا بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، بالفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

عجلة الدوري تدور من جديد

وعادت عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى امس الثلاثاء، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وتشهد الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوي بالجولة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب ٢/٢

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية١/١

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- زد اف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- البنك الأهلي 10 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط