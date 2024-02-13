طلائع الجيش يصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

وصل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا بالدوري المصري الممتاز.

وغادر فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعدما خاض مرانه الأخير على استاد جهاز الرياضة ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى توجهت إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

ويلتقي فريق طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الرابعة عصر غد الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.



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وأعلن طلائع الجيش انضمام الدكتور سيد عبد القادر للجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادى وذلك للعمل في منصب مخطط أحمال بناء على رغبة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق.



غيابات طلائع الجيش





ويستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بسبب الإصابة.

يذكر أن أحمد الشيخ لم يشارك سوى فى مباراة واحدة منذ قدومه من بلدية المحلة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ويعاني حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع فيما تعرض محمد سمير مدافع الطلائع للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية فى مباريات كأس الرابطة.

كما يغيب المدافع التونسى حسام دقدوق لإصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة والمهاجم عمر السعيد لإصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع، وهى الإصابة التي ستبعده عن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

وأعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الرابعة عصر غد الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري عودة الأنجولي مابولولو بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا 2023.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح

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خط الدفاع: سيف تقا - هشام صلاح - عمرو صالح - أحمد غنيم - إسلام أبو سليمة - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: عمر الوحش - ناصر ناصر - عبد الغني محمد - فوزي الحناوي - بلال السيد - بيكالي أوبامي - مورو ساليفو - كريم الديب - سطوحي

خط الهجوم: بواتينج - مابولولو. شريف رضا

الاتحاد يكشف موقف رحيل مابولولو وطارق العشري

من ناحية أخرى، أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس الإدارة فوض محمد مصيلحي رئيس النادي، للتحدث حول ملف رحيل الأنجولي مابولولو مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان من الصعب التفريط في مابولولو خلال الشتاء المنتهي، بسبب صعوبة تعويضه ولكن في الصيف المقبل قد يتغير الأمر".

وأضاف محمد أحمد سلامة: "الاتحاد السكندري تأثر بالغيابات أمام سيراميكا كليوباترا، وتواجدهم في بطولة الأمم الإفريقية، والمنافس يمتلك عناصر قوية وكنا نأمل في تحقيق لقب كأس الرابطة".

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد: "هناك ثقة كاملة في طارق العشري المدير الفني ولا توجد نية للإطاحة به، وهناك اتفاق مع المدير الفني على جلب عناصر أجنبية تحت السن لتدعيم الفريق، وهو ما يعني استمرار المدير الفني مدة طويلة داخل النادي".

واختتم: "مجلس الإدارة لا يتأثر بالسوشيال ميديا وهناك تخطيط للعمل داخل النادي، سواء فنيًا أو استثماريًّا خاصةً أننا نملك 19 بطولة تحتاج للموارد المالية".



وتألق مابولولو مع منتخب بلاده بأمم إفريقيا بكوت ديفوار ولفت ألانا إليه بشدة وأصبح محط أنظار واهتمام العديد من الأندية.

الاتحاد السكندري يودع كأس الرابطة

وودع فريق الاتحاد السكندري كأس الرابطة، بعد خسارته من سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الإسكندرية ضمن نصف نهائي كأس رابطة الأندية.

وبتلك النتيجة يتأهل سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس الرابطة، إلى المباراة النهائية لمواجهة طلائع الجيش الذي فاز على المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

جاء هدف سيراميكا الوحيد في الدقيقة 27 عن طريق أحمد قندوسي، بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها القندوسي برأسية قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 30، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه أحمد هاني لاعب سيراميكا بعد العودة لتقنية الفيديو، في ظل لمسه الكرة بيده متعمدًا ومنعه انفرادًا تامًّا للاتحاد.

فيما ودع منتخب أنجولا بقيادة مابولولو كاس الأمم الإفريقية علي يد منتخب نيجيريا بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، بالفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.