الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز وواشنطن وسول تحللان التجربة

كوريا الشمالية تختبر
كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز، فيتو

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الأربعاء صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونج يانج هذا العام.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن "قواتنا رصدت قرابة الساعة 09:00 (00:00 توقيت جرينيتش) من صباح اليوم  صواريخ كروز عدَّة غير محددة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مفصلا لهذه التجربة الصاروخية الجديدة".

Advertisements

وأضافت أنها "تعزِّز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية".

وكانت بيونج يانج أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها اختبرت بنجاح نظام تحكُّم جديدًا لراجمة صواريخ قالت إن دورها سيكون "متزايدًا" في ساحة المعركة.

وفي يناير، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت "نظام أسلحة نووية تحت البحر" وصاروخًا باليستيًّا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أجرت العام الماضي العديد من اختبارات الأسلحة.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلّق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز لتصديرها على الأرجح إلى موسكو لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

وتؤكد سول وواشنطن أن بيونج يانج ترسل أسلحة إلى موسكو رغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك ربما في مقابل الحصول على المساعدة الفنية لبرنامجها للتجسّس عبر الأقمار الاصطناعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية صواريخ كروز بيونج يانج هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية الاستخبارات الكورية الجنوبية والامريكية التجربة الصاروخية الجديدة نظام أسلحة نووية تحت البحر الجيش الروسي الاقمار الاصطناعية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية