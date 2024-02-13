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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 14-02-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،و على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 14- 2 -2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الأربعاء 14- 2 -2024 في محافظة البحيرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى   20  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21


بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  20


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 16


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى  18


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 14


نخل: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21


السويس:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارةالعظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25
 

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