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أخبار مصر

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 - 02 - 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة  نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلًا.

عودة الأجواء الشتوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 - 02 - 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 14-02-2024 فى مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21


بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 16


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى  18


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 14


نخل: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21


السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25
 

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