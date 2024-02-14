علاء عبد العال: الجونة قدم مباراة كبيرة أمام المصري وركلة الجزاء غير صحيحة

الجونة، أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، أنه كان يتمنى تحقيق فريقه الانتصار على المصري البورسعيدي، لكنه استقبل هدف التعادل بخطأ دفاعي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائما فيها أخطاء.

وقال عبد العال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الحكم قام بطرد أحمد شوشة لاعب الجونة، بعد مشادة مع باهر المحمدي لاعب المصري، والحكم سمع (شوشة) فقط، وكنت حزين للغاية بعد هدف التعادل، وكنت أتمنى الفوز في ظل امكانيات الجونة حاليًّا".

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ركلة جزاء المصري غير صحيحة

وأضاف: "سعيد بأداء لاعبي الجونة، والذي يضم لاعبين شباب، ونجح في تقديم مستوى طيب أمام المصري الذي يضم لاعبين بمبالغ كبيرة، وأعتقد أن ركلة الجزاء ضدنا غير صحيحة، ولا يوجد أي تلامس، وأعادت المنافس للمباراة".

وأكمل: "لدينا مباراتين مؤجلتين في الدوري الممتاز أمام بيراميدز وفيوتشر كما سيتم تأجيل مواجهة الزمالك بسبب نهائي كأس مصر".

علاء عبد العال المدير الفني للجونة، فيتو

افتقدنا أحمد بلحاج

وزاد: "فقدنا بالتأكيد أحمد بلحاج الذي عاد لصفوف سيراميكا كليوباترا، والذي استغل بند في التعاقد يمنحه إمكانية عودته في يناير، ورغم ذلك نحن دائما نسعى لتقديم نتائج جيدة".

تعادل المصري والجونة في الدوري

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا ثمينًا من الجونة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف فريق الجونة الأول لاعبه أحمد محمود أحمد في الدقيقة 41، بعد ركلة حرة أبعدها الدفاع وصلت إلى لاعب الجونة خارج منطقة الجزاء سددها ضعيفة لتباغت الجميع وتسكن الشباك بشكل غريب.

ولجأ فريق الجونة إلى التنظيم الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ونجح في صناعة أكثر من فرصة خطيرة، كما نجح في خطف هدف التقدم في نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الجونة في خطف هدف التقدم الثاني عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 49 ليظن الجميع أن الجونة في طريقه لتحقيق انتصار هام، إلا أن المصري البورسعيدي كاتن له كلمة أخرى ونجح في إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 53، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة المصري البورسعيدي بعد العودة لتقنية الفيديو، نجح ميدو جابر في ترجمتها إلى الهدف الأول.

بعدها كثف لاعبو المصري البورسعيدي من ضغطهم من أجل إدراك التعادل وأهدروا أكثر من فرصة، قبل أن ينجح محمد الشامي في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بمهارة فردية رائعة، بعدما استلم كرة مع الدوران وأطلق كرة في شباك الجونة.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد شوشة لاعب الجونة، وصلاح محسن لاعب المصري، ليكمل الفريقان الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وينتهي اللقاء بتعادل مثير 2/2.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- زد إف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- المصري البورسعيدي 17 نقطة

7- سموحة 16 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- البنك الأهلي 9 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط