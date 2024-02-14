هل يمكن تناول الأنسولين لمرضى السكر عن طريق الفم؟ الصحة توضح

الأنسولين، الدواء الأساسي لمرضى السكر، ويجب أن يحصل مريض السكر علي الأنسولين بشكل يومي.

هرمون يساعد علي التحكم في نسبة السكر في الدم



وقالت وزارة الصحة إن الأنسولين عبارة عن هرمون يساعد علي التحكم في نسبة السكر في الدم ويحتاج مريض السكر أن يتناول الأنسولين بشكل يومي كما أنه لا توجد اي مستحضرات دوائية من الأنسولين علي شكل حبوب أو أقراص فموية لأن الانزيمات الموجودة في المعدة تقوم بتكسير الأنسولين قبل وصوله الي الدم.

مريض السكر يحصل علي حقن الأنسولين للسيطرة علي السكر



أكدت وزارة الصحة في منشور توعوي أن مريض السكر يحصل علي حقن الأنسولين للسيطرة على السكر مع اتباع نظام غذائي صحي.

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وشددت علي أن الأنسولين لا يؤخذ إلا باستشارة الطبيب.



وكشفت وزارة الصحة عن وجود أعراض يجب عند ظهورها الذهاب لطبيب أمراض الباطنة لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

أعراض مرض السكر

وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الأعراض تشمل:

١- فقدان الوزن.

٢- عدم وضوح الرؤية.

٣- شدة العطش.

٤- الإجهاد.

٥- كثرة التبول.

٦- الجوع المستمر.

وهناك أعراض مبكرة تظهر على المريض المصاب بمرض السكر من النوع الأول حيث تظهر أعراضه في غضون أيام أو أسابيع، وتكون أكثر شدة، ولكن توجد أعراض وعلامات تحذيرية متشابهة بين مرض السكر من النوع الأول والثاني

مضاعفات مرض السكر

وكشف الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، عن أهم المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر، وتشمل مضاعفات حادة منها حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاد عليه المريض.

ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشار إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًا أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

وأكد أن كل مريض سكر يجب عليه اتباع طرق الوقاية من تأثير السكر في كل خلايا الجسم لأنه يمكن أن يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وأوضح السبعاوي أنه مع وجود عوامل أخرى يجب الالتزام بها، منها ضبط معدل ضغط الدم، والحفاظ على مستوى الدهون في الدم، ويمكن تقليل مضاعفات السكر من خلال تناول أدوية تقلل الدهون في الدم.

وأكد أن من أصيب بمشكلات في الأوعية الدموية عليه تناول الأسبرين بانتظام تحت إشراف الطبيب المعالج.

خطورة التدخين على مرضى السكر

وحذر من التدخين الذي يعتبر من عوامل الخطورة لمضاعفات مرض السكر، حيث يسبب تصلب الشرايين ويقلل من الدم الذي يدخل للقلب.

كما أن السمنة عامل خطورة، ويجب على مريض السكر الوصول إلى الوزن المثالي من أجل تقليل المضاعفات، ويجب إجراء فحوصات دورية، منها تحليل سكر تراكمي كل 3 شهور، وتحاليل وظائف الكبد والكلى والدهون وفحص الشبكية بالعين بانتظام.

من جانب آخر، وجهت وزارة الصحة عدد من النصائح لضبط معدل السكر في الدم، منها:

١- الحرص على التثقيف الطبي

٢- ضرورة تناول الأدوية في موعدها

٣- إجراء التحاليل الدورية الواجب إجراؤها

٤- ممارسة الرياضة

٥- تناول غذاء صحي

٦- المواظبة علي تناول العلاج باستمرار

٧- لا يمكن تناول دواء دون الرجوع للطبيب المعالج

٨- لا يمكن تناول من مريض آخر دون وصفة طبية