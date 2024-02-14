انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب في حريق شقة بمدينة نصر

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقي مصرعه في حريق شقة سكنية في مدينة نصر، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة صقر قريش بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنية بمنطقة صقر قريش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة أحد الأشخاص، وتبين من الفحص أن الوفاة ناتجة عن اختناق بسبب تسريب غاز.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابساتها، وما زالت التحقيقات مستمرة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.