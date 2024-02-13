أعراض الغدة الدرقية، ما بين فرط النشاط والقصور

أعراض الغدة الدرقية، تختلف حسب حالة الغدة ما بين فرط النشاط وقصوره، والغدة الدرقية هي غدة صماء على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة أسفل تفاحة آدم، وهي مسؤولة عن إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، هذا ما أكده الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة.





وأضاف الدكتور محمد، أن الوظائف الحيوية للغدة الدرقية، تتمثل فيما يلي:



التمثيل الغذائي

معدل ضربات القلب

درجة حرارة الجسم

نمو وتطور الدماغ

صحة العظام



وتتكون الغدة الدرقية من فصين متصلين بجسر من الأنسجة، تسمى البرزخ، وتصنع خلايا الغدة الدرقية هرمونات الغدة الدرقية باستخدام اليود، وهو معدن يوجد في الطعام.



يتم التحكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بواسطة الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة تقع في قاعدة الدماغ. تفرز الغدة النخامية الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH)، الذي يحفز الغدة الدرقية على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.



عندما تكون مستويات هرمونات الغدة الدرقية مرتفعة للغاية، فإنها تفرز الغدة النخامية. كمية أقل من TSH، وعندما تكون مستويات هرمونات الغدة الدرقية منخفضة جدًا، فإنها تفرز الغدة النخامية المزيد من TSH.

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أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية



يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، اعتمادًا على ما إذا كانت الغدة الدرقية تنتج الكثير من الهرمونات أم القليل جدًا منها.



تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:



التهيج

الأرق

فقدان الوزن

تسارع ضربات القلب

التعرق

انتفاخ العينين



وتشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:



التعب

زيادة الوزن

جفاف الجلد

الإمساك

البرد

تساقط الشعر





تشخيص أمراض الغدة الدرقية

يمكن تشخيص أمراض الغدة الدرقية باستخدام اختبار الدم للتحقق من مستويات هرمونات الغدة الدرقية وTSH. في بعض الحالات، قد يلزم إجراء اختبارات أخرى، مثل الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية.



علاج أمراض الغدة الدرقية



يتم علاج أمراض الغدة الدرقية بالأدوية، في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، ويمكن استخدام الأدوية لتقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

في حالة قصور الغدة الدرقية، يمكن استخدام الأدوية لتحل محل هرمونات الغدة الدرقية التي لا ينتجها الجسم.



يمكن أن تكون أمراض الغدة الدرقية خطيرة إذا لم يتم علاجها. ومع ذلك، مع العلاج المناسب، يمكن لمعظم الأشخاص أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية.



الغدة الدرقية



أطعمة مفيدة لمرضى الغدة الدرقية

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن للتغذية دور كبير في حياة مريض الغدة الدرقية، فهناك أطعمة يحتاجها جسمه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



الأطعمة الغنية باليود:

- الأسماك البحرية مثل السلمون والتونة والسردين.

- منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

- البيض.

- الملح المدعم باليود.



الأطعمة الغنية بالسيلينيوم:

- التونة.

- الجمبري.

- لحم البقر.

- البرازيل.

- الديك الرومي.

- الحبوب الكاملة.



الأطعمة الغنية بالزنك:

- المحار.

- لحم البقر.

- الدجاج.

- الفول.

- المكسرات مثل الكاجو واللوز.



الأطعمة الغنية بالحديد:

- اللحوم الحمراء.

- الدجاج.

- السمك.

- العدس.

- الفول.

- الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ.



الأطعمة الغنية بفيتامين ب:

- الدجاج.

- السمك.

- البيض.

- الحبوب الكاملة.

- المكسرات.

- البذور.



الفواكه والخضروات:

- معظم الفواكه والخضروات آمنة لمرضى الغدة الدرقية،

- يُنصح بتناولها بكميات كافية للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف.



الماء:

- شرب الماء ضروري للصحة بشكل عام،

- يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا لمرضى الغدة الدرقية.



أطعمة يجب تجنبها أو التقليل منها لمرضى الغدة الدرقية:



الخضراوات الصليبية:

- مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت.

- يمكن تناولها بكميات معتدلة بعد طهيها جيدًا.



فول الصويا:

- يُمكن تناوله بكميات معتدلة.



الكافيين:

- يمكن تناوله بكميات معتدلة.



السكريات المكررة

- ينصح بتقليل تناولها.



الأطعمة المصنعة:

- ينصح بتقليل تناولها.



الدهون المشبعة:

- ينصح بتقليل تناولها.







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