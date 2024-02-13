أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض طفيف في سعر الأرز بالأسواق.. والدواجن البيضاء والأسماك تواصلان الارتفاع

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو"، نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم



تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-2-2024 بالبنك المركزي المصري.

وسجل الدينار الكويتي اليوم 100.11 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري .

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

Advertisements

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.17 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.11 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

انخفاض طفيف في سعر الأرز بالأسواق



سعر الأرز في الأسواق، انخفضت أسعار الأرز السائب والمعبأ في الأسواق انخفاضًا طفيفًا، مقابل ارتفاع سعر الأرز المعبأ فاخر في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت، حيث رصدت البوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباين أسعار الأرز في الأسواق.

وكشفت البوابة الحكومية عن تراجع سعر الأرز السائب بنحو قرشًا واحدًا، ليبلغ متوسط سعر الأرز السائب نحو 33 جنيهًا، وتراوحت أسعار الأرز السائب من 28 جنيهًا إلى 38 جنيهًا.

وعن أسعار الأرز المعبأ في الأسواق، كشفت البوابة الحكومية انخفاض سعر الأرز المعبأ بنحو 42 قرشًا، وبلغ متوسط سعر الأرز نحو 34.5 جنيه، لتتراوح أسعار الأرز ما بين 14.5 جنيه و40 جنيهًا.

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر الأرز السوهاجي بنحو 79 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الأرز السوهاجي نحو 34.6 جنيه، حيث تراوحت أسعار الأرز السوهاجي من 31 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

فيما انخفضت أسعار أرز الضحى بنحو 41 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر أرز الضحى نحو 37.4 جنيه، وتراوح سعر أرز الضحى من 31 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر أرز زمزم بنحو 18 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر أرز زمزم نحو 34.4 جنيه، ليتراوح سعر أرز زمزم من 30 جنيهًا إلى 38 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الارتفاع في الأسواق



أسعار الدواجن والبيض في السوق اليوم الثلاثاء ، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أكتوبر الماضي تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي تضمنت الدواجن والبيض، لكن أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية غير متوفرة في الأسواق، إذ أن أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية

ومع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن المجمدة في المجازر ضمن المبادرة الحكومية نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء 95 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر الفراخ البيضاء من 105 إلى 111 جنيهًا للمستهلك.

بينما تراوح سعر الدواجن الساسو أو البلدي من 105 إلى 106 جنيهات في المزرعة مقابل 116 جنيهًا للمستهلك.



ارتفاع سعر 12 نوعًا من السمك في سوق العبور



أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 76 إلى 84 جنيهًا، سعر بلطي حجم متوسط من 73 إلى 75 جنيها، فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا، سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 60 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 60 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 60 جنيهًا، قشر بياض من 90 إلى 150 جنيهًا، قراميط من 35 إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 110 جنيهات، مكرونة سويسي من 80 إلى 110 جنيهات، مكرونة خليجي من 70 إلى 90 جنيهًا، سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، سبيط من 180 إلى 420 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 420 جنيهًا.

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان ممتاز من 65 إلى 85 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 420 جنيهًا، قرش من 30 إلى 70 جنيهًا، حدادي من 15 إلى 25 جنيهًا.

وسجل سعر كسكمري من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك دنيس من 85 إلى 235 جنيهًا، بربون ممتاز من 85 إلى 90 جنيهًا، وبربون متوسط الحجم سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا.





البورصة تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.015 تريليون جنيه.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 28604 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 35006 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12178 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 6997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9825 نقطة.