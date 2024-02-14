الأربعاء 14 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي، صباح تعاملات اليوم الاربعاء 14-2-2024.

وسجل  الدينار الكويتي اليوم 100.11 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء   

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.04 جنيه للشراء، و39.22 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.11 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.63 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.10 جنيه للشراء، و20.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يستعد للهبوط الناعم، وتخفيض سعر الفائدة فى هذا التوقيت

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مديرة صندوق النقد: تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري وزيادة كبيرة فى برنامج الدعم

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.44 جنيه للشراء، و43.66 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

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