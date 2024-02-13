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رياضة

موعد مباراة المصري القادمة أمام بلدية المحلة بعد التعادل مع الجونة

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة بعد تعادله اليوم بنتيجة 2/2 أمام الجونة بالدور المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري القادمة أمام بلدية المحلة

ويلتقي فريقا المصري وبلدية المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز. 

وتأكد غياب الثنائي ميدو جابر وصلاح محسن لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق أمام بلدية المحلة. 

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وحصل ميدو على الإنذار الثالث بينما تعرض صلاح محسن للطرد بمباراة الجونة

تعادل المصري والجونة

 

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلا ثمينا من الجونة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
 

غيابات المصري أمام الجونة

وغاب ثمانية لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري،  لمباراته أمام الجونة اليوم الثلاثاء بالدوري المصري..

 حيث غاب اللاعب عمرو سعداوي بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بكأس الرابطة، فيما انضم إلى قائمة المصابين كل من حسن علي لإصابته بكدمة في الركبة، وزميله إسلام عطية الذي يعاني من شد بالعضلة الضامة، والحارس محمد شحاته والمصاب بشرخ في عظام اصبع اليد

 بينما يواصل  فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في سمانة القدم  ، والأمر ذاته للثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة، والثاني من جزع في أربطة الركبة، والثالث الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر، حيث أجرى العملية الجراحية وقطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي.

 

وتشهد الجولة الـ12  تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوى بالجولة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..  

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب(٢/٢)

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- زد اف سي 19 نقطة
2- إنبي 19 نقطة
3- الاتحاد السكندري 18 نقطة  
4- بيراميدز 17 نقطة
5- طلائع الجيش 17 نقطة
6- سموحة 16 نقطة
7- المصري البورسعيدي 17 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- البنك الأهلي 9 نقاط
15- الإسماعيلي 8 نقاط 
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

 

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