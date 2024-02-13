بالأسعار والخطوات، رابط التسجيل والسداد في مبادرة دراجتك صحتك

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)؛.

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي، رابط التسجيل للدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

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بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

أشار الدكتور أشرف صبحى الي أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها،، وتستهدف المبادرة تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والازدحام المروري، داعيًا كافة أطياف الشعب المصري من مختلف الأعمار، بالمشاركة في هذه المبادرة والاستفادة من مزاياها.

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

وتتضمن المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك الدراجة عدد ١٠٠٠ دراجة جبلية.

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

أسعار دراجات وزارة الشباب والرياضة

وجاء أسعار دراجات وزارة الشباب والرياضة في مبادرة دراجتك صحتك كالتالي:

سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن: ٤٥٧٠ جنيها.

سعر الدراجة بدون شحن: ٤٢٤٢ جنيها.

مع إمكانية تقسيط ثمن الدراجة من خلال بنك مصر وفقا لما يلى:

التقسيط على ٦ أشهر: ٧٥٢ جنيها شهريا.

التقسيط على ١٢ شهرا: ٣٩٩ جنيها شهريا.

التقسيط علي ٢٤ شهرا: ٢٢٤ شهريا (أقل من ٨ جنيهات في اليوم).

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

معلومات التسجيل والدفع للحصول على دراجات وزارة الشباب والرياضة

• رابط التسجيل والدفع متاح للجمهور بداية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير.

• يتم النقر على كلمة (تسجيل جديد )، فى حالة الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة لاول مرة

• أو يتم النقر على كلمة (دخول): فى حالة الدخول المسبق على الموقع.

• يتم ملىء بيانات (الاسم، الرقم القومى، رقم الموبايل، الوظيفة، السن).

• يتم اختيار نوع الدراجة، والمحافظة، ومعلومات التسليم والشحن.

• عقب التسجيل يتم ارسال رسالة (sms) على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع، ثم التوجة الى اقرب مكان بة مكنة الدفع الخاصة بشركة فورى للدفع.

• ويمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الانترنت.

بالأسعار والخطوات، أشرف صبحي يطلق رابط التسجيل والدفع لدراجات مبادرة دراجتك صحتك، فيتو

معلومات شحن وتسليم دراجات الشباب والرياضة إلى جميع المحافظات

•يتم شحن الدراجات لجميع محافظات المجمهورية (الى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة) ماعدا محافظتى القاهرة والجيزة.

•لمحافظاتى القاهرة والجيزة: فى حالة الرغبة فى الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن، اما فى حالة عدم الرغبة فى الشحن يتم التسليم بالمركز الاولمبى بالمعادى

موعد تسليم دراجات وزارة الشباب والرياضة

•يتم تسليم الدراجات للجمهور بجميع محافظات الجمهورية بداية من الاثنين الموافق 25 فبراير.

ومن المنتظر اتاحة رابط التسجيل للمواطنين للحصول على دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" على الرابط

