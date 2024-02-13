أعلن نادي أورا السويسري التعاقد رسميًا مع عمرو خالد بيبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من النادي الأهلي.

أورا السويسري يعلن رسميا التعاقد مع عمرو خالد بيبو



وأكد النادي السويسري في بيانه الرسمي التعاقد مع عمرو خالد بيبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر أورا السويسري عبر موقعه الرسمي أن عمرو بيبو واحد ضمن فريق الأهلي تحت 18 عامًا لكنه تدرب مع الفريق الأول في الفترة الماضية.

أورا السويسري يعلن رسميا التعاقد مع نجم الأهلي الصاعد، فيتو

وقال زفيروفيتش، المدير الرياضي لنادي أورا السويسري: "عمرو خالد بيبو واحد من المواهب الصاعدة بقوة ولديه إمكانيات رائعة، يستطيع اللعب في أكثر من مركز على الجانب الهجومي، ويمتلك السرعة والقوة البدنية اللازمة".

Advertisements

ثالث مصري بالدوري السويسري

وأصبح عمرو خالد بيبو هو ثالث لاعب مصري ينضم إلى أورا السويسري بعد عبد الستار صبري عام 1999، ومحمد جودة عام 2002

يواصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدي برنامجه التدريبي للتعافي من آلام الكدمة في الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبي والتأهيلي في القاهرة؛ في ضوء نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي يجريها اللاعب.

و انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافي أحمد عبد القادر من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر في المران الجماعي كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات.

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات.

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين واحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات.

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات.

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات.

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2022

وتقابل الأهلي مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

والتقى الأهلى أمام أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وتعادل الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.