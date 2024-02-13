جوارديولا يكشف عن تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا، يستضيف كوبنهاجن الدنماركي اليوم نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب باركن، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان أكي - جون ستونز - ربن دياز - ووكر.

خط الوسط: رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين - إرلينج هالاند - جريليش.

وتأهل مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة.

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فيما تأهل فريق كوبنهاجن الدنماركي، تأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل وخسر مثلهما.

موعد مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة الذهاب اليوم الثلاثاء، في ملعب الفريق الدنماركي بين كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي.

فيما تقام مباراة الإياب في إنجلترا بملعب المان سيتي يوم 6 مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

القناة الناقلة لمباراة كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي



ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن على شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن رسميًا، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأقيمت قرعة دور الـ16، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لجميع الفرق.



ويواجه برشلونة، حامل لقب الليجا نظيره نابولي بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأسفرت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بفريق لايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.



وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب جوارديولا، كما يلعب بايرن ميونخ، ضد لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "وصيف النسخة الماضية" مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال وصيف البريميرليج نظيره بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وجاءت قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال كالتالي:



بورتو ضد آرسنال

نابولي ضد برشلونة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

آيندهوفن ضد بروسيا دورتموند

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

لايبزيج ضد ريال مدريد

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس.

وتقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)