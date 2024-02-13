تعرف على خدمات المراكز التكنولوجيا وخريطة تواجدها بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة العمل على تطوير المراكز التكنولوجية بكافة أحياء المحافظة التي تعمل على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وتكلفة وأعلى جودة ممكنة، كما تقوم المراكز بتسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وفي السطور التالية نبرز أماكن وفروع مراكز التكنولوجيا بمحافظة الجيزة والخدمات التي تقدمها للمواطنين:





أولا_ الخدمات المتنوعة التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بالجيزة

_ استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه

_ طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى

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_ استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم

_استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم طلب تصالح على مخالفة

_ تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين

الحصول على رخصة تشغيل مصعد تجديد رخصة مصعد.



_استخراج ترخيص بفتح محل

_تجديد رخصة تشغيل محل

_ تعديل ترخيص محل

_ نقل رخصة محل

_ إلغاء تراخيص المحال

_استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

_تعديل ترخيص محل

_ نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل

_ تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).





ثانيا_ أماكن تواجد المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة في أحياء..

_ (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)

ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)

_المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.