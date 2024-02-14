الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 109 أفرد خرطوش و9 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم متنوعة

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط9  تشكيلات عصابية ارتكبوا  40 حادث تجارة المخدرات والسرقات، و46 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و360 تاجر مخدرات بحوزتهم 181 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 109 أفرد محليَّ الصنع.

 

نزيف الدماء على الأسلفت.. مصرع واصابة 110 أشخاص في يوم واحد.. وخبير مرور يكشف آليات الحد من حوادث الطرق

القبض على تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة الجديدة

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 20 ألف مخالفة مرورية وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9  منهم.

Advertisements

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الداخلية تشكيلات عصابية قطاع الأمن العام مديريات الأمن

مواد متعلقة

نزيف الدماء على الأسلفت.. مصرع واصابة 110 أشخاص في يوم واحد.. وخبير مرور يكشف آليات الحد من حوادث الطرق

القبض على تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة الجديدة

سكر وأرز أبرزهم، ضبط 628 قضية حجب سلع بقيمة 1100 طن سلع تموينية

الأمن العام يضبط 136 سلاحا ناريا وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

خلال 24 ساعة، تحرير‏ 29262 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

في لفتة إنسانية، الداخلية تستجيب لالتماس مسنة بالفيوم لاستخراج الرقم القومي بمنزلها

سقوط مستريح الهواتف في الفيوم جمع 8 ملايين جنيه من المواطنين

ضبط عاطل هارب من السجن المؤبد وسائق عليه 80 حكما قضائيا بالأقصر وبني سويف

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

وقف إطلاق النار في غزة يتصدر القمة المصرية التركية بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية