لعملاء البنوك، تحديث البيانات في الفروع وليست بالاتصالات الهاتفية

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول حقيقة امكانية تحديث البيانات عبر الاتصال الهاتفي من مسؤولي البنك أو ما يسمى بخدمة العملاء.

وحاول الاتصالات التي يتلقاها العديد من العملاء عبر الهاتف ويدعي البعض أنهم مسؤولون بالبنك لتحديث البيانات فقد كشفت البنوك أنه لا يتم تقديم خدمة تحديث البيانات من خلال الهواتف المحمولة نهائيا وأن البنك تحديث البيانات يتم في فرع البنك فقط.

وطلبك البنوك جميع العملاء بعدم مشاركة بياناتهم عبر الاتصالات الهاتفية مع أشخاص يدعون أنهم يقومون بتحديث البيانات.

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ومن جانب آخر يبحث الملايين من عملاء البنوك عن إجابة واضحة حول التصرف السليم حال تعرض الأربعة عشر رقم الموجودين على كارت الفيزا للمسح واحتياج العميل لمعرفة تلك الأرقام.

يبحث الملايين من عملاء البنوك عن إجابة واضحة حول التصرف السليم حال تعرض الأربعة عشر رقم الموجودين على كارت الفيزا للمسح واحتياج العميل لمعرفة تلك الأرقام.

وحول ذلك أكد مصرفيون أنه حال حدوث ذلك فإن الحل الأصح هو ضرورة توجه العميل إلى فرع البنك المصدر للبطاقة وتقديم طلب بإصدار بدل تالف للبطاقة.

أضرار فيزا المشتريات

يتساءل العديد من العملاء عن أضرار فيزا المشتريات الكريدت كارد.

ولعل في مقدمة الأضرار التي تتسبب فيها فيزا المشتريات الكريدت كارد للعملاء هي تشجعيهم على مزيد من الأنفاق وصعوبة السداد والتأخر في سداد المديونيات ما يضع العميل في تقييم ائتماني غير جيد ويؤثر في الآي سكور له.

أضرار فيزا المشتريات

وفيزا المشتريات بها العديد من الأضرار لبعض العملاء، وهي كالتالي:

- المزيد من النفقات

إن استخدام النقود يجعل الشخص أكثر وعيًا بحجم نفقاته، في حين أن استخدام بطاقة الائتمان يشجع الأشخاص على الإفراط في الإنفاق دون وعي.

- رسوم وفوائد عالية

يمكن للرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان والفوائد العالية أن تقضي على مزايا المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها العميل.

وحول الفارق بين والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، والكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية فهي كالتالي:

الكريديت كارد

وتعد الكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية (الكريديت) Credit card، هي بطاقات ائتمانية يتم استخراجها والحصول عليها عن طريق البنوك ومن خلال بعض شركات التمويل العاملة في السوق.

ويكون لها حد ائتماني محدد للرصيد المتاح بها يتم الاتفاق عليه بناء على عدة ضمانات أما تحويل مرتب أو بضمان وديعة أو شهادات استثمار لدى البنك المصدر للبطاقة.

فيزا المشتريات

وتصدر البنوك عدة أنواع من بطاقات الكريديت كارد يتم تحديدها بناء على الحد الائتماني الخاص بها (الرصيد المتاح بها) مثل البطاقات الكلاسيك، والذهبية، والبلاتينية والتي تصدرها معظم البنوك.

الديبت كارد

والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، هي بطاقة ائتمانية تصدرها البنوك، ويشترط لإصدارها أن تكون مرتبطة بحساب بنكي سواء كان حاسب توفير أو جار، يمتلكه العميل في البنك التابع له.

ويتم من خلال الديبت كارد، استخدام الرصيد المتاح في الحساب لسداد المدفوعات الإلكترونية أو سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتم خصم هذه الأموال من رصيد الحساب مباشرة، ولا يمكن للعميل استخدام مبالغ أكبر من الموجودة في الحساب الخاص به.