حبيبي دائمًا والوسادة الخالية في مقدمتها، أبرز قصص الحب الرومانسية في السينما المصرية

يحتفل العالم أجمع غدًا الأربعاء ١٤ فبراير بعيد الحبK وهو اليوم الذي يجتمع فيه الأحبة ويتبادلون الهدايا احتفاءً بقصة الحب التي تجمعهم، وفي عيد الحب نستعرض أبرز قصص الحب الرومانسية على شاشة السينما المصرية.

فيلم حبيبي دائمًا

ويعد "حبيبى دائمًا" من أشهر الأفلام الرومانسية في السينما المصرية، وهو من بطولة نور الشريف وبوسى، وجسدا خلاله قصة حب رائعة أشبه بقصص الحب الأسطورية، لكن رغم عظمتها لم يكتب لها أن تكتمل، بل واجهت عدة عقبات في طريقها نتيجة الفروق الطبقية والمادية بين البطل والبطلة.

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وتتوالى أحداث الفيلم في إطار تراجيدى إلى أن يختار المخرج النهاية على شاطىء البحر في مشهد أصبح من علامات السينما، عندما ماتت البطلة بين يدى البطل لتعيش قصة الحب حتى بعد وفاتها، والفيلم قصة وسيناريو كوثر هيكل ورفيق الصبان.

الوسادة الخالية

وكذا فيلم الوسادة الخالية من أبرز الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية وهو الفيلم الذي دار حول (صلاح) الذي جسد شخصيته العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهو شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول (سميحة) التي جسدت شخصيتها الفنانة لبنى عبد العزيز ولكن سرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى (الدكتور فؤاد) والذي جسد شخصيته الفنان عمر الحريري، فتتحطم حياة صلاح من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدمية من جديد لأجل أن يجعل سميحة تندم على ما فعلته به حتى بالرغم من زواجه من سيدة أخرى.

فيلم الوسادة الخالية من إخراج صلاح أبو سيف، ومن تأليف إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار السيد بدير وهو من بطولة عبدالحليم حافظ، لبنى عبدالعزيز، زهرة العلا، أحمد رمزي، عمر الحريري، عبدالوارث عسر.

نهر الحب

يعتبر فيلم نهر الحب من أبرز الأعمال الفنية الرومانسية في السينما المصرية، وهو من بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان عمر الشريف، وتدور أحداث الفيلم حول نوال وهي فتاة بسيطة تعيش مع شقيقها المحامي الشاب والذي يدعى ممدوح ويختلس الأخير مبلغ من العهدة المُوكَلة له فيعلم رب عمله طاهر باشا بهذا ويطلب يد نوال أخت المحامي كنوع من الإبتزاز، فتقبل نوال حرصًا منها على مستقبل أخيها وزوجته وتعيش معه دون حب إلى أن تجد الحب مع خالد الذي جسد شخصيته الفنان عمر الشريف، الفيلم من إخراج عز الدين ذو الفقار وتأليف هذا الأخير بالاشتراك مع يوسف عيسى، والفيلم من بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، عمر الحريري، زهرة العلا.

معبودة الجماهير

يصعب أن يتم الإشارة إلى الأفلام الرومانسية الشهيرة في السينما المصرية دون أن يتم ذكر فيلم معبودة الجماهير للفنان عبد الحليم حافظ والفنانة شادية وهو يعتبر من كلاسيكيات الرومانسية والتي لا تزال تحظى بحب وإعجاب الجمهور حتى اليوم، حيث أن قصته تجمع عناصر جاذبة فتدور أحداثه حول سهير تلك الفنانة الشهيرة التي تقع في حب الممثل المبتدئ ولكن تقع في فخ المؤامرة ويقنعها البعض بأنه متزوج وأنه كان يخدعها، فتلغي حفل الزفاف ويبدأ الممثل المبتدئ في استغلال حالة الغضب لديه في العمل فيلمع نجمه ويشتهر بينما تبتعد هي عن الأضواء وفي الأخير يكتشف الثنائي المؤامرة التي حيكت ضدهما ويعودان إلى بعضها البعض وتكتمل قصة الحب.

فيلم الباب المفتوح

يعتبر الثنائي فاتن حمامة وصالح سليم في فيلم الباب المفتوح من أجمل قصص الحب التي جسدت على الشاشات، حيث أن الحب الذي جمعهما كان راقي وكان الثنائي الذي فرقهما القدر نموذج مثالي للأحبة، ولقد سر الجمهور في الأخير بعودتهما إلى بعضهما البعض رغم كل الصعاب والعقبات التي واجهتهما، ويعتبر مشهد لقائهما أثناء وقوع غارة جوية وإقناع حسين (صالح سليم) لحبيبته ليلى بضرورة السفر معه وترك خطيبها الذي لم تحبه واحد من أشهر المشاهد الرومانسية في السينما المصرية.

أغلى من حياتي

“أحمد.. منى” تعتبر هذه العلاقة الرومانسية من أشهر العلاقات الرومانسية التي عرضت على الشاشات، وهي من فيلم أغلى من حياتي الذي تدور أحداثه حول هذا الثنائي اللذين كانا يحبان بعضهما البعض، منذ كانا طفلين في مرسى مطروح، يتقدم أحمد لخطبة منى، فيرفض والدها الزواج، لرغبته في تزويجها بآخر، تحاول منى اللحاق بأحمد لكنه يسافر إلى الخارج، ويتزوج بأخرى وينجب طفلان، لكنه يقابل منى ثانية ويتزوجان بالرغم من حياته الجديدة.

شورت وفانلة وكاب

وفيما يتعلق بالأفلام الرومانسية الحديثة لا يمكن ألا يتم الإشارة إلى فيلم شورت وفانلة وكاب، الذي قدم قصة حب ملتهبة جمعت بين أحمد السقا الشاب المصري خالد الذي يقع في غرام رباب ، التي جسدت شخصيتها الفنانة نور ابنة مسئول عربي، ولم يفرق منصب والدها ولا أي عوائق بين الاثنين العاشقين، حيث تم الزواج بينهما في الأخير.

أبو علي

قدم فيلم أبو علي قصة حب من نوع غير معتاد خلال أحداثه، حيث يقع اثنان هاربان من جريمة ملفقة لهما في حب بعضهما البعض، وبالرغم من المغامرات التي تجبرهما الظروف أن يعيشوها معًا إلا أن قصة حبهما انتصرت في الأخير كما ظهرت براءتهما.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بلال فضل ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، وطلعت زكريا وخالد الصاوي وانتصار.

تيمور وشفيقة

يعتبر فيلم تيمور وشفيقة أيضًا من أبرز الأفلام الرومانسية وتدور أحداث الفيلم في إطار قصة حب قوية تنشأ بين تيمورأحمد السقا الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسئولين وشفيقة منى زكي التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعين وزيرة لأحد الوزراء ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه ويحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب، وفي الأخير تختار شفيقة حبها على حساب أي شيء آخر، والفيلم من إخراج خالد مرعي، ومن تأليف تامر حبيب.