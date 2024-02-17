الشيخ الشعراوي يوضح الحكمة من غض البصر للرجل والمرأة (فيديو)

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن غض البصر للرجل والمرأة، وما مراحل الشعور عند الإنسان، وفي أي مرحلة تدخل الشرع.

الشيخ الشعراوي يوضح الحكمة من غض البصر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إن كل شعور في الإنسان له ثلاث مراحل، الأولى أن يردك، والثانية أن يجد في نفسه، والثالثة أن ينزع أو يعمل عملًا.

وضرب الشيخ مثالا قائلا: إذا مررت على بستان ورأيت وردة، فرؤيتك لها هو إدراك، وإذا أعجبتك فهذا هو الوجدان، وإذا ذهبت لقطفها فهذا هو النزوع والعمل.

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تدخل الشرع في مسألة المرأة

وتابع الشيخ الشعراوي: فهم ثلاث مراحل (إدراك، وجدان، نزوع)، فالشرع يتدخل دائما في عملية النزوع، فمن المثال سالف الذكر يترك الشرع الإنسان عندما يرى الوردة وعندما تعجبه، ولكن حين يذهب لفعل شيء أو لقطفها يقول له الشرع إنها ليست ملكك.

وأضاف الشعراوي: فالشرع يتدخل في عملية النزوع إلا في أمر المرأة، فيتدخل من أول الإدراك، لأن الذي خلقنا يعلم أننا إن أدركنا جمالا سيأتي عندنا مواجيد بالنسبة له أي اشتهاء، فعندما يأتي الإدراك والاشتهاء لا يمكن أن ينفصل النزوع، لأن الإنسان مركب تركيبا كيماويًا بحيث إذا أدركت جمالا ثم أتى لك وجدان اشتهاء، لا يمكن أن يهدأ إلا بالنزوع أو العمل.

وأردف الشعراوي: فالله رحمنا وتدخل من أول المسألة، فكل المسائل يتدخل فيها الشرع عند النزوع إلا مسألة المرأة تدخل فيها من الإدراك، فأمر الله الإنسان، رجلًا أو امرأة، بغض البصر.

وأتم الشعراوي: فالله هو خالقنا فقد تدخل عز وجل في أول مرحلة، فيكون بما حفظ الله أي بالمنهج الذي وضعه الله للحفظ، وهو ألا أعرض نفسي إلى إدراك ينشأ عنه وجدان وبعد ذلك أفكر في النزوع، فإن نزعت أفسدت، وإن لم تنزع تعقدت.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولد في 15 أبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، في عام 1916 م، وهو فقيه وداعية ومن أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث وملقب بإمام الدعاة، اشتهر بتفسير القرآن والمسائل الدينية بأسلوب بسيط يصل إلى قلب المتلقي في سلاسة ويسر، كما أن له مجهودات كبيرة وعظيمة في مجال الدعوة الإسلامية، وتوفي الشيخ عن عمر يناهز 87، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.