واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

قالت الدكتورة مها رضوان، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن غض البصر فطرة ولد بها الإنسان، تمنع من التجاوز ويقيد الشهوات، من إطلاق البصر على محارم الله.

أهمية غض البصر

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "غض البصر يقيد من يطلق البصر واليد، ويتعدى على محارم الله، فتقيد كل هذا يمنع التجاوز فى حدود الله سبحانه وتعالى".

واستكملت: "غض البصر يخص الرجل والمرأة، لكن المرأة نزيد عليها لصفاتها وطبيعتها".

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واعظة بالأوقاف: الحياء من الإيمان ومنبع الأخلاق

وقالت الدكتورة مها رضوان، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الحياء خلق عظيم، وأصل الدين كله حياء، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".



وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "سيدنا النبي ذكر الحياء لأنه منبع الأخلاق، وأسلوب حياة لكل خلق عظيم، فلازم يكون عندنا حياء مع الله سبحانه وتعالى بأننا نتمثل بالخلق الحسن وإطاعة أوامره".



واستكملت: "الحياء يكون بالإمتنان بعطاء الله، والامتناع عن ما يغضب الله، ولابد من بر الوالدين لأنه من الحياء، وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى تعامل سيدنا إبراهيم مع والده الكافر، وإنه تعامل معه بالحياء"، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: "قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا".

فاطمة عنتز: لازم كل زوج وزوجة يعبروا عن حبهم لبعض



وفي سياق متصل قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الهدف من الزواج، هو آية من آيات الله هدفها السكينة والمودة والرحمة، لافتة إلى أن الخلق خلق المرأة من ضلع الرجل حتى تفضل فى كنفه وحمايته ورعايته، وبجانب قلبه، ليحبها ويحتضنها.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الزواج هدفه يكون فيه اطمئنان وسكينة، عشان نعمر فى الأرض، فالحب شعور داخلى لكن المودة أشمل وأهم، ففى ناس كتير بتحب ولا تقول لزوجاتها".

واستكملت: "لازم كل زوج وزوجه يعبروا عن حبهم لبعض بالمودة، بالأفعال، فى ناس لا تعبر وبعد ما يموت طرف منهم يقول ده أنا كنت بحبها، طيب مقولتش ليه ليه، لازم تقولها بحبك أنتى غالية عندى، فالحب لغة كل طرف بيفهم الحب باللغة التى يفهمها".