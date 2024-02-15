الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

 مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة تعلمنا الحب والتعاون والتآلف، تعلمنا وحدة الصف والتراص وجمع الكلمة، تعلمنا ألا نجعل مجالًا للشيطان أن يدخل بيننا. قال عليه الصلاة والسلام: "أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله" [السلسلة الصحيحة:743]، وقال: "خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرًا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها" [السلسلة الصحيحة:2533]، وقال: "أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم" [السلسلة الصحيحة:32].

Advertisements

فضل الصلاة، لو أن المسلمين حرصوا على هذا التراص وسد الفُرَج في الصفوف، ليس داخل الصلاة فقط، ولكن خارجها أيضًا، لحكموا العالم.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 12:09

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 12:14

موعد أذان الظهر بأسيوط

الظهر: 12:09

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:08

الظهر: 12:09

العصر: 3:19

المغرب: 5:43

العشاء: 7:02

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:13

الظهر: 12:14

العصر: 3:23

المغرب: 5:47

العشاء: 7:06

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 5:07

الظهر: 12:09

العصر: 3:22

المغرب: 5:47

العشاء: 7:03

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:04

الظهر: 12:05

العصر: 3:15

المغرب: 5:39

العشاء: 6:57

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

نحن الآن بحاجة إلى نشر الحب فيما بيننا، ونبذ الفرقة والخصام، فما قويت شوكة عدونا إلا بعدما أصبح بأسنا بيننا شديدًا، فإن لم تنتج صلاتنا في المسجد جماعة هذا الحب وهذه الوحدة، فما الفرق بينها وبين صلاة الفرد وحده؟

لقد أشارت بعض أحاديث الرسول الكريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى أهمية الوحدة والتعاون والمحبة والمودة بين المسلمين، فإنما هم إخوة. قال عليه وآله الصلاة والسلام عندما سئل: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" [صحيح النسائي:5015]، وقال: "تبسمك في وجه أخيك لك صدقة" [صحيح الترمذي:1956]، والابتسامة كما يقول الداعية الأستاذ عباس السيسي: (هي انفراج الأسارير عن انفعالات صادقة داخل النفس، تحرك الوجدان، وتشرق على الوجه كوهج البرق، حتى ليكاد الوجه يتحدث بنداء وهواتف تلتقطها القلوب فتنجذب، والأرواح فتأتلف).

وقال عليه الصلاة والسلام: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه" [السلسلة الصحيحة:149]، وقال: "من كان معه فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له" [صحيح الجامع:6497]، وقال: "لا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا" [غاية المرام:404].

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

متحدث الرئاسة: السيسي يستقبل رئيس البرازيل بقصر الاتحادية

الميرغني، رمضان صبحي يحتاج الزمالك، ومحمد صلاح لا يضع أي شخص داخل مصر في "دماغه"

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية