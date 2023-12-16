موعد مباراة إنبي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف إنبي نظيره الإسماعيلي الليلة في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد بتروسبورت.

موعد مباراة إنبي ضد الإسماعيلي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي ونظيره إنبي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمنافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لحصد النقاط الثلاثة للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، ونفس الأمر بالنسبة لفريق إنبي بقيادة تامر مصطفى.



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مشوار إنبي والإسماعيلي في الدوري المصري

وخاض إنبي 8 مباريات هذا الموسم حصد خلالها 10 نقاط، فاز فى 3 مباريات وخسر 4 وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 10 محتلا المركز الثالث عشر، أما الإسماعيلي، فخاض 8 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12 محتلا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها اليوم السبت باستاد بتروسبورت وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد نصر، محمد دسوقى، أحمد محسن

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عمرو السعيد، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي.

محمود بسيوني حكما لمباراة إنبي والإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة اليوم السبت، التي تجمع إنبي أمام الإسماعيلي في ختام مباريات الجولة التاسعة من من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

من جهة أخرى، أكد محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ناديه يمتلك أفضل قاعدة ناشئين في مصر بقيادة محمود جابر، وكذلك البراعم والأكاديميات، ولكن الفترة الماضية كان التطور على هذا المستوى ضعيف لعدم اعتماد الأجهزة الفنية، على أبناء النادي الصغار وهو ما تغير خلال الفترة الأخيرة.

صرفنا 25% من عقود اللاعبين

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية "نجلاء حلمي": "قبل قدومنا لتولي مسئولية إدارة الإسماعيلي كنا نعلم أن هناك بعض الأزمات، ولكن هناك أمورا نجهلها ولا نعلم عنها أي شيء، وتفاجأنا أن النادي مديون بـ 19 مليون جنيه للاعبي الفريق عن الموسم المنصرم، فكان من الطبيعي النظر في مستحقات اللاعبين المتأخرة، بالإضافة إلى صرف 25 % من مقدم العقود".

إنهاء أزمة إيقاف القيد

وأضاف نجم الإسماعيلي السابق، قائلًا: "نعمل جاهدا حاليًا على فتح باب القيد أعلم أن هذا الأمر له الأولوية، ولكن كان من الصعب فتح باب القيد والتعاقد مع لاعبين جدد وصرف مقدم عقود لهم، والقدامى لم يتحصلوا على رواتبهم لمدة سنة ماضية، في شهر يناير المقبل سينهي الإسماعيلي أزمة القيد وصرف المستحقات المتأخرة، وتواصلنا مؤخرًا مع اللاعبين الذي تسببوا في إيقاف القيد لجدولة مستحقاتهم".

75 ألف دولار ضاعت هباءً

وأكمل عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، قائلا: "أطلب من الجماهير السكوت وعدم الحديث عن الأمور التي لم يعرفوا عنها شيئا، قمنا بتسديد 75 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصاريف للمحكمة الرياضية، الفلوس اترمت في صندوق الزبالة، وكان لا بد من تسديد ذلك المبلغ قبل مضاعفته لـ مليون دولار".