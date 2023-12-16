السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وادي دجلة يستضيف حرس الحدود في دوري المحترفين

وادي دجلة
وادي دجلة

دوري المحترفين، تختتم اليوم السبت، مباريات الجولة الـ12 لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا. 

ويلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، فريق وادي دجلة مع حرس الحدود في ختام الجولة الـ 12 باستاد السلام.

حكام مباراة وادي دجلة ضد حرس الحدود 

قد تكون صورة ‏‏‏خبز‏، و‏فطيرة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏دوري القسم الثاني "" الجولة الثانية عشر السبت 16 ديسمبر 2023 ستاد السلام حرس الحدود 2:30 وادي دجلة ì مصر 國 مصر حكم ساحة N مصر حكم مساعد 1 محمود رشدي عمران فريج حكم مساعد 2 أسامة هشام محمد عادل 関 مصر حكم رابع‏'‏‏

نتائج مباريات الجولة الـ12 لدوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد بتروجيت 1-3

النصر للتعدين ضد دكرنس  0-1 

راية ضد الاتصالات     2-1

السكة الحديد ضد جمهورية شبين  0-0

بروكسي ضد النجوم   2-1

Advertisements

بترول أسيوط ضد القناة  0-2

لافيينا ضد أسوان   2-2

مصر المقاصة ضد مكادي 2-1 

طنطا ضد غزل المحلة 0-0 

 

وكان اتحاد الكرة رسميا، قرر تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري  وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية.

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12

1- بتروجيت 23 نقطة
2- حرس الحدود 21 نقطة
3- لافيينا اف سي 21 نقطة
4- وادي دجلة 21 نقطة
5- غزل المحلة 21 نقطة
6- بترول أسيوط 19 نقطة
7- السكة الحديد 18 نقطة
8- أبو قير للأسمدة 16 نقطة
9- طنطا‏ 15 نقطة
10- راية 15 نقطة
11- القناة 14 نقطة
12- وي 14 نقطة
13- أسوان 13 نقطة
14- بروكسي 13 نقطة
15- مكادي 12 نقطة
16- دكرنس 12 نقطة
17- النجوم 9 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 6 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غزل المحلة وطنطا في دوري المحترفين (فيديو)

المقاصة يفوز 2-1 على مكادي في دوري المحترفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ القسم الثاني اتحاد الكرة فريق وادي دجله حرس الحدود

مواد متعلقة

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غزل المحلة وطنطا في دوري المحترفين (فيديو)

المقاصة يفوز 2-1 على مكادي في دوري المحترفين

طنطا يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في دوري المحترفين (صور)

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم الحوثيين على 3 سفن بالبحر الأحمر

مشاهد من إخراج البحرية الإيرانية لأسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي (فيديو)

كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

أخبار مصر: ضرب وإهانات في العلن وراء طلاق شيرين وحسام حبيب، مفاجأة الخطيب للاعبي الأهلي، إسرائيل ترضخ لحماس، غليان في تل أبيب

إنبي يستدرج الاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

أصالة تغني "غلبان" على المسرح بحفلها في دبي بشكل مختلف (فيديو)

الأهلي يبدأ اليوم تحضيراته لمباراة فلومينيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

يزيد عمره عن 200 عام، نقل مبنى ضخم في كندا باستخدام الصابون

العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام، حقائق مذهلة عن تاريخها وقيمتها الاستراتيجية

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

قرصنوا هاتفه، أعلى محكمة في بريطانيا تنتصر لـ الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية