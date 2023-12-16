أفلام متنوعة في عروض قصر السينما خلال ديسمبر

يقدم قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، عددا من الأفلام السينمائية العالمية والأوروبية وأفلام التحريك المجانية للرواد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الحالي.

عروض أفلام قصر السينما في ديسمبر

و يعرض نادي بين الرواية والفيلم يوم 17 ديسمبر فيلم "المطارد" يعقبه ندوة للدكتور عصام حلمي، ويوم 19 ديسمبر يقدم نادي السينما العالمية فيلم "The killer" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

وفي يوم 20 ديسمبر يعرض نادي السينما الأوروبية فيلم "The things of life" يليه ندوة للناقدة نشوي نبيل، بينما يتضمن يوم 25 ديسمبر عرض فيلم "Toy story 2" ضمن نادي سينما التحريك.

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ويشهد يوم 26 ديسمبر ضمن نادي السينما العالمية فيلم "The Burial" يليه ندوة للدكتور نادر الرفاعي، وفي يوم 27 ديسمبر يعرض نادي السينما الروسية فيلم "Leviathan" يليه ندوة تقدمها نشوي نبيل.

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