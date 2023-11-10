عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

من أغرب الأرقام التي سجلتها موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، حديثا، أطول ثور في العالم، والذي يبلغ طوله 187 سنتيمترا، ويعشق التفاح، لدرجة أن صاحبه أنفق ثروته من أجل إسعاده.

ومؤخرا، تم تتويج تومي، البالغ من العمر 13 عامًا، وهو ثور سويسري من شيشاير، في ماساتشوستس، مؤخرًا كأطول ثور حي في العالم، حيث يبلغ طوله 1.87 م (6 أقدام و1 بوصة).

اشتروه بـ 10 دولارات فقط

الثور تومي يعيش مع عائلة بالاويندر في مزرعتهم في شيشاير منذ أن كان عمره يومًا واحدًا، بعد أن تم شراؤه مقابل 10 دولارات فقط، وتعتبره العائلة كفرد من أفرادها، لذلك فهم لا يفكرون في بيعه.

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تومي، أطول ثور في العالم، فيتو

المعروف أن الماشية السويسرية ذات اللون البني عمومًا تمتلك أجسامًا ضخمة بالنسبة لأبقار الألبان، لكنها تعتبر من السلالات المتوسطة الحجم، مما يجعل تومي غريبًا إلى حد ما.

البقرة السويسرية البنية

ويصل وزن البقرة السويسرية البنية النموذجية ما بين 1300 (590 كج) إلى 1400 رطل (635 كج)، بينما يمكن أن يصل وزن الثيران إلى 2000 رطل (907 كج).

أما تومي فيبلغ وزنه حوالي 3000 رطل (1360 كج)، مما يجعله ثقيلًا حتى بالنسبة لسلالته، بحسب موقع أوديتي سنترال.

مستهلك كبير للتفاح

وعن استهلاك تومي، فهو يلتهم 30 رطلًا (13.6 كج) من الحبوب الجافة، وأكثر من 75 رطلًا (34 كج) من القش، ويشرب 35-40 جالونًا من الماء يوميًا، وهو مستهلك كبير للتفاح، وقد أنفق صاحبه ثروة صغيرة في السوق المحلية فقط لإبقائه سعيدًا.

وفي السياق، قال لوري بالاويندر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "يتجول تومي أيضًا في المراعي بحثًا عن أشجار التفاح البرية، وهو ذكي للغاية لدرجة أنه يعرف كيفية هز الأشجار للحصول على التفاح".