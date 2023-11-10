الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

أطول ثور في العالم
أطول ثور في العالم مع صاحبة، فيتو

من أغرب الأرقام التي سجلتها موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، حديثا، أطول ثور في العالم، والذي يبلغ طوله 187 سنتيمترا، ويعشق التفاح، لدرجة أن صاحبه أنفق ثروته من أجل إسعاده.

ومؤخرا، تم تتويج تومي، البالغ من العمر 13 عامًا، وهو ثور سويسري من شيشاير، في ماساتشوستس، مؤخرًا كأطول ثور حي في العالم، حيث يبلغ طوله 1.87 م (6 أقدام و1 بوصة).

 اشتروه بـ 10 دولارات فقط

الثور تومي يعيش مع عائلة بالاويندر في مزرعتهم في شيشاير منذ أن كان عمره يومًا واحدًا، بعد أن تم شراؤه مقابل 10 دولارات فقط، وتعتبره العائلة كفرد من أفرادها، لذلك فهم لا يفكرون في بيعه.

Advertisements

تومي، أطول ثور في العالم، فيتو

المعروف أن الماشية السويسرية ذات اللون البني عمومًا تمتلك أجسامًا ضخمة بالنسبة لأبقار الألبان، لكنها تعتبر من السلالات المتوسطة الحجم، مما يجعل تومي غريبًا إلى حد ما.

البقرة السويسرية البنية

ويصل وزن البقرة السويسرية البنية النموذجية ما بين 1300 (590 كج) إلى 1400 رطل (635 كج)، بينما يمكن أن يصل وزن الثيران إلى 2000 رطل (907 كج). 

أما تومي فيبلغ وزنه حوالي 3000 رطل (1360 كج)، مما يجعله ثقيلًا حتى بالنسبة لسلالته، بحسب موقع أوديتي سنترال.

مستهلك كبير للتفاح

وعن استهلاك تومي، فهو يلتهم 30 رطلًا (13.6 كج) من الحبوب الجافة، وأكثر من 75 رطلًا (34 كج) من القش، ويشرب 35-40 جالونًا من الماء يوميًا، وهو مستهلك كبير للتفاح، وقد أنفق صاحبه ثروة صغيرة في السوق المحلية فقط لإبقائه سعيدًا.

وفي السياق، قال لوري بالاويندر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "يتجول تومي أيضًا في المراعي بحثًا عن أشجار التفاح البرية، وهو ذكي للغاية لدرجة أنه يعرف كيفية هز الأشجار للحصول على التفاح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية التفاح شيشاير في ماساتشوستس الماشية السويسرية البقرة السويسرية أشجار التفاح البرية أبقار الألبان

مواد متعلقة

عمرها 4 شهور وحامل فى جنين، بقرة البحيرة بين المعجزة والطب (فيديو وصور)

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

الكهرباء تعلن التفاصيل الكاملة لشراء وشروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

الدوري المصري، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

وقف إطلاق النار وملف الأسرى يتصدران القمة المصرية القطرية بالقاهرة

وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

ليبرمان يدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله لعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

المزيد
الجريدة الرسمية