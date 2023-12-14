الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: بدء العد التنازلي لفصل الشتاء وهذا ما يحدث في طقس اليوم

الأرصاد الجوية،
الأرصاد الجوية، فيتو

فصل الشتاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء العد التنازلي لفصل الشتاء، بعد أن بدأ فصل الخريف رسميًّا السبت 23 سبتمبر الماضي الساعة 9:49 صباحًا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، ويستمر حوالى 89 يومًا، على أن يبدأ الشتاء رسميًّا 22 ديسمبر.


وقالت الأرصاد عبر صفحتها بـ"فيس بوك: "ثمانية أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء".

 

حالة الطقس اليوم الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس أجواء خريفية لطيفة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد. 

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وأشارت إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم هى الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناه ووسط سيناء. 


أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس فقد جاءت كالتالي:

 
القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية. 
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الخميس، وتوقعت أن يسود طقس  لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال وجنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على سيناء، بارد ليلًا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية فصل الشتاء أجواء خريفية القاهرة الكبري جنوب الصعيد الشبورة المائية

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