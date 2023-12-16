هل يصاب مرضى القلب بالاكتئاب؟ الصحة توضح

هل هناك علاقة بين الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب؟ سؤال يطرحه الكثير من مرضى القلب ممن يتعرضون احيانا إلى نوبات من تقلب المزاج والحزن.

مرضى القلب والاكتئاب

وقال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب أن كثيرًا من مرضى القلب ممن تعرضوا إلى الإصابة بأزمة قلبية يتعرضون للاكتئاب على الرغم من أن هؤلاء المرضى تم اللحاق بهم في بداية الأزمة القلبية والذهاب للمستشفى للعلاج.

وأشار استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن تعافي مريض القلب وعودته للحياة الطبيعية يتوقف على الجانب النفسي له موضحًا أن بعض المرضى نتيجة الصدمة والدخول في رعاية القلب المركزة يصابون بالتوتر وحتى لو عادت الحالة الصحية لهم في المعدلات الطبيعية يظل الاكتئاب يلازمهم ويعتبر عائق أمام عودتهم للحياة الطبيعية.

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وأكد الدكتور باسم ظريف أنه يمكن للطبيب وصف بعض مضادات الاكتئاب البسيطة لنساعد المريض على العودة للحياة الطبيعية موضحًا أن الاكتئاب لمريض القلب الذي تعرض لأزمة قلبية أمر طبيعي حيث يشعر المريض خاصة صغير السن أنه لن يستطيع القيام بمهام عمله وأدواره الاجتماعية.

المتابعة الدورية مع طبيب القلب

وكشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب منهم:

١- المتعافون من الأزمات القلبية

٢-المتعافون من جراحات القلب

٣- من أجرى قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة

هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية مع طبيب أمراض قلب

وأوضح استشاري أمراض القلب أن هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية خاصة في أول ٦ شهور من الخروج من المستشفى أو انتهاء الإجراء الطبي.

وتابع حديثه بأنهم عليهم التأكد من تناول الأدوية في مواعيدها وضبط معدل السكر في الدم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم وعدم وجود مشكلات في القلب أو الدعامة التي تم تركيبها.

وأكد الدكتور باسم ظريف أنه بعد مرور ٦ شهور تقل فترات المتابعة وتقليل عدد المرات زيارة الطبيب.



وأوضح أنه يجب توجيه النصائح لمرضى القلب بمواعيد المتابعة ومتى يمكن تكرار إجراء التحاليل الطبية المطلوبة منهم.

الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة

وأكد أن الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة يجب عليهم متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول والتأكد من حاجتهم إلى متابعة مع طبيب أمراض قلب من عدمه حتى لا يتعرض للإصابة بالأزمة القلبية فجأة بدون اكتشاف مبكر لها.

ونصحت وزارة الصحة للحماية من أمراض القلب وحفاظا على صحة القلب بضرورة اتباع عدة نصائح منها ممارسة الرياضة لأن الالتزام بممارسة الرياضة يساعد في الحفاظ على ضخ الدم في القلب بجانب ضرورة تجنب التدخين ومنع تناول الكحوليات.



كما شددت وزارة الصحة في تعليماتها على تجنب السمنة ومنع زيادة الوزن فضلا عن ضرورة تناول الخضروات والفواكه وتقليل الدهون والسكريات.

وأكدت عدم الإكثار من الملح في الطعام وتناول الطعام الصحي الذي يضم كل عناصر الفيتامينات.



وقالت وزارة الصحة إن تناول الأسماك مصدر للدهون وأوميجا 3 مطالبة بضرورة البعد عن الأكلات التي تحتوي على الدهون المشبعة والبعد عن الضغط العصبي والتوتر.