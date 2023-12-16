السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يهدر فرصة الارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

هدر يوفنتوس فرصة الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا وذلك بعد تعادله أمام مضيفه جنوى 1-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.

وكان الفوز كفيلًا بتخطي فريق «السيدة العجوز» لإنتر في صدارة الترتيب، إلا أنّ خروجه بنقطة واحدة أبقاه في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي يواجه مضيفه لاتسيو غدا الأحد، مع فرصة تعزيز صدارته إلى أربع نقاط.


وافتتح يوفنتوس التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا (28 ركلة جزاء) قبل أن يدرك الأيسلندي ألبرت جوندموندسون التعادل لجنوى (48).

Advertisements

وهذه المرة الثانية فقط في آخر تسع مباريات يهدر فيها يوفنتوس النقاط.

ورفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذه كانت المرة الثالثة تواليًا التي يملك فيها يوفنتوس فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من إنتر بعدما فعلها في المرحلتين السابقتين بانتصارين بشق النفس على مونتسا 2-1 ونابولي حامل اللقب 1-0، قبل أن يستعيدها إنتر بفوزه على نابولي بثلاثية نظيفة وأودينيزي برباعية نظيفة.

وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرّين في مباراتيه الأخيرتين واحتاج إلى هدفين لمدافعه الواعد فيديريكو جاتي، الأول كان قاتلًا في مرمى مونتسا في الوقت بدل الضائع، والثاني كان الوحيد لفريقه في مرمى نابولي (51).

وافتتح الضيوف التسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من الحارس جوسيب مارتينيس على الصربي دوشان فلاهوفيتش بعدما كان لاعب جنوى الكرواتي ميلان باديلج خسر الكرة خلال الهجمة، فانبرى كييزا إلى الركلة بنجاح (28).

وردّ أصحاب الأرض في مطلع الشوط الثاني وتمكنوا من إدراك التعادل عن طريق المهاجم جوندموندسون إثر تمريرة من البديل الغاني كاليب إكوبان (48).

وفي أبرز مباريات المرحلة، يستضيف نابولي حامل اللقب نظيره كالياري اليوم السبت، فيما يستضيف ميلان مونتسا غدا الأحد، كما يحل روما ضيفًا على بولونيا في اليوم نفسه.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي جنوى السيدة العجوز الحارس جوسيب مارتينيس

الأكثر قراءة

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين بعد الوهاب وحسام حبيب

إبراهيم سعيد: لاعبو الأهلي أنقذو هيبة القلعة الحمراء وأنا لو مكان جماهير الاتحاد "هكتئب"

صدمة لنجم اتحاد جدة بعد ثلاثية الأهلي بمونديال الأندية: لم أستوعب ماذا حدث

قرار عاجل من الخطيب بشأن للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد للمرة السادسة إلي نصف نهائي مونديال الأندية (صور)

لعنة الكيتامين، تقرير طبي يكشف سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدي

بالأسعار، طرح أراض تجاري إداري للسداد بالدولار

بعد احتفاله المثير، علي معلول يكشف حقيقة استفزازه جماهير الاتحاد

Advertisements

منوعات

المزيد

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية