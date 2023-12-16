يوفنتوس يهدر فرصة الارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى
هدر يوفنتوس فرصة الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا وذلك بعد تعادله أمام مضيفه جنوى 1-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.
وكان الفوز كفيلًا بتخطي فريق «السيدة العجوز» لإنتر في صدارة الترتيب، إلا أنّ خروجه بنقطة واحدة أبقاه في المركز الثاني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي يواجه مضيفه لاتسيو غدا الأحد، مع فرصة تعزيز صدارته إلى أربع نقاط.
وافتتح يوفنتوس التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا (28 ركلة جزاء) قبل أن يدرك الأيسلندي ألبرت جوندموندسون التعادل لجنوى (48).
وهذه المرة الثانية فقط في آخر تسع مباريات يهدر فيها يوفنتوس النقاط.
ورفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
وهذه كانت المرة الثالثة تواليًا التي يملك فيها يوفنتوس فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من إنتر بعدما فعلها في المرحلتين السابقتين بانتصارين بشق النفس على مونتسا 2-1 ونابولي حامل اللقب 1-0، قبل أن يستعيدها إنتر بفوزه على نابولي بثلاثية نظيفة وأودينيزي برباعية نظيفة.
وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرّين في مباراتيه الأخيرتين واحتاج إلى هدفين لمدافعه الواعد فيديريكو جاتي، الأول كان قاتلًا في مرمى مونتسا في الوقت بدل الضائع، والثاني كان الوحيد لفريقه في مرمى نابولي (51).
وافتتح الضيوف التسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من الحارس جوسيب مارتينيس على الصربي دوشان فلاهوفيتش بعدما كان لاعب جنوى الكرواتي ميلان باديلج خسر الكرة خلال الهجمة، فانبرى كييزا إلى الركلة بنجاح (28).
وردّ أصحاب الأرض في مطلع الشوط الثاني وتمكنوا من إدراك التعادل عن طريق المهاجم جوندموندسون إثر تمريرة من البديل الغاني كاليب إكوبان (48).
وفي أبرز مباريات المرحلة، يستضيف نابولي حامل اللقب نظيره كالياري اليوم السبت، فيما يستضيف ميلان مونتسا غدا الأحد، كما يحل روما ضيفًا على بولونيا في اليوم نفسه.
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